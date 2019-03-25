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3 апреля при поддержке компании «Инфосистемы Джет» пройдет очередная встреча российского отделения сообщества OWASP, на которой соберутся специалисты по информационной безопасности.
OWASP
Открытый проект по обеспечению безопасности веб-приложений (OWASP) объединяет крупные компании, образовательные организации и частных лиц со всего мира. Участники сообщества пишут статьи и учебные пособия, создают документацию, инструменты и технологии. Все разработки OWASP есть в открытом доступе.
Программа
- 18:30 Регистрация
- 19:00 Безопасность в Облаке, Евгений Сидоров, Яндекс
- 19:30 Продвинутые методы эксплуатации XXE, Иван Булавин, Информзащита
- 20:00 Перерыв
- 20:15 Advanced Web Fuzzing with BurpSuite: How to not miss your best vulnerability, Аркадий Литвиненко, BI.ZONE
- 20:45 Заключительное слово
Регистрация
Количество мест ограничено, поэтому нужно заранее зарегистрироваться. Место проведения мероприятия — арт-пространство Фотофактура.
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