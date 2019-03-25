3 апреля при поддержке компании «Инфосистемы Джет» пройдет очередная встреча российского отделения сообщества OWASP, на которой соберутся специалисты по информационной безопасности.

OWASP

Открытый проект по обеспечению безопасности веб-приложений (OWASP) объединяет крупные компании, образовательные организации и частных лиц со всего мира. Участники сообщества пишут статьи и учебные пособия, создают документацию, инструменты и технологии. Все разработки OWASP есть в открытом доступе.

Программа

18:30 Регистрация

19:00 Безопасность в Облаке, Евгений Сидоров, Яндекс

19:30 Продвинутые методы эксплуатации XXE, Иван Булавин, Информзащита

20:00 Перерыв

20:15 Advanced Web Fuzzing with BurpSuite: How to not miss your best vulnerability, Аркадий Литвиненко, BI.ZONE

20:45 Заключительное слово

Регистрация

Количество мест ограничено, поэтому нужно заранее зарегистрироваться. Место проведения мероприятия — арт-пространство Фотофактура.