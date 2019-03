Впервые проблема «злой курсор» (evil cursor) была описана еще в 2010 году, однако лишь недавно, прошлой осенью, данный трюк стали активно применять мошенники. Так, в сентябре 2018 года эксперты компании Malwarebytes рассказали о мошеннической группе Partnerstroka, которая блокирует пользователей Google Chrome на сайтах фальшивой технической поддержки с помощью «злого курсора». По данным специалистов, уже на тот момент в этой операции участвовали более 16 000 вредоносных доменов, а атаки Partnerstroka продолжаются до сих пор.

С технической точки зрения «злой курсор» очень прост: мошенники подменяли стандартный курсор (32х32 пикселя) большим полем (128х128 пикселей). Привычный для пользователя курсор по-прежнему отображался на экране, и жертва попросту не видела большого прозрачного квадрата.

В итоге пользователь пытался кликнуть на различные элементы интерфейса Chrome, например, пытаться закрыть вкладку фальшивой техподдержки, но это не срабатывало, ведь пользователь кликал совсем не труда, где был установлен курсор. Проблему отлично иллюстрирует анимация ниже.

The ‘evil cursor’ is a simple and yet effective way for tech support scammers to achieve the browser locker effect. Bug report here: https://t.co/XK63djq6wH pic.twitter.com/zNcSc8ox9G

— Jérôme Segura (@jeromesegura) September 14, 2018