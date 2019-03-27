Сингапурская криптовалютная биржа DragonEx сообщила, что в минувшие выходные (24 марта 2019 года) стала жертвой кибератаки. Соответственное заявление было опубликовано в официальном Telegram-канале проекта.

О технической стороне случившегося пока неизвестно ничего, но разработчики сообщают, что неназванное количество средств в разных криптовалютах было украдено. Администрация пообещала вернуть похищенное и взять на себя полную ответственность за случившееся. Известно, что часть похищенных средств удалось вернуть уже на момент публикации заявления.

Об инциденте уведомили правоохранительные органы Эстонии, Таиланда, Сингапура, Гонконга и других стран, ведется расследование. В настоящее время работа DragonEx временно приостановлена, и разработчики планируют объявить дату возвращения биржи «в строй» позже на этой неделе.

Также сообщается, что расследование инцидента уже помогло определить ряд кошельков, на которые злоумышленники вывели украденные средства. В опубликованный администраторами DragonEx список вошли кошельки Bitcoin (BTC), Ether (ETH), XRP, Litecoin (LTC), EOS и так далее. Разработчики призвали представителей других бирж и обменников помочь в отслеживании украденной криптовалюты и блокировать аккаунты злоумышленников. Сообщается, что средства, выведенные на Huobi и gate.io, уже были заморожены.