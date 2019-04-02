Специалисты Google опубликовали отчет об угрозах в экосистеме Android за 2018 год. Как оказалось, количество малвари в Google Play продолжает расти и за год увеличилось почти вдвое. Однако эксперты уверяют, что беспокоиться не о чем.

Дело в том, что основная причина роста количества малвари – это «потенциально опасные приложения», в число которых теперь входит и клифрод (adware). Если ранее подобные злоупотребляющие рекламой приложения считались лишь нарушающими правила каталога, то теперь они расцениваются как полноценные вредоносы и изрядно «портят статистику»: в 2017 году таких приложений насчитывалось лишь 0,04%, то в 2018 году их уже стало 0,2%.

При этом, если исключить кликфрод из собранной статистики, получится, что число установок потенциально опасных приложений из Google Play за год снизилось на 31%. Чаще всего жертвами таких приложений становятся пользователи из США, Бразилии и Мексики.

Согласно отчету, adware в настоящее время составляет 55% от всех потенциально опасных программ в официальном каталоге Google. Вторую строку «рейтинга» за рекламной малварью занимают трояны, набравшие всего 16%.

Но за пределами официального каталога Google Play, по данным компании, ситуация обстоит куда хуже. Так, за год защита Play Protect предотвратила установку 1,6 млрд потенциально опасных приложений и 73% из них были не из Google Play.

Также вне Google Play немного иначе выглядит и список самых актуальных угроз: здесь лидируют приложения с бэкдорами (28%) и троянами (25%), а рекламная малварь насчитывает лишь 13% об общего числа вредоносов. Приложения с бэкдорами чаще всего обнаруживаются на устройствах пользователей из России, Бразилии, Мексики и Вьетнама.

Нужно заметить, что исследователи связывают заражения бэкдорами с приложением Chamois, которое некоторые производители нередко предустанавливают на свои устройства, а оно, в свою очередь, загружает в систему других вредоносов.