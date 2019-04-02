Конкурсная программа девятого форума Positive Hack Days, который пройдет 21-22 мая 2019 года, обещает быть невероятно насыщенной. Помимо традиционных конкурсов на площадке форума пройдут воркшопы разного уровня сложности по темам прикладной безопасности.

Network Village

В течение двух дней на стенде Network Village эксперты по безопасности будут рассказывать о сетевом фаззинге, SSL-пиннинге, MITM-атаках, атаках на веб-приложения, USB-устройства и многом другом. Участники узнают о видах и векторах атак и смогут применить полученные знания в конкурсе E&E Exploit Express. Задача участников — пройтись по нескольким уязвимым сервисам и собрать флаги. Победителем станет тот, кто получит все флаги раньше других. Подключиться к сервисам можно будет через Wi-Fi-роутер. В конкурсе могут участвовать все, кому интересны сети, с любым уровнем знаний; главное — не забыть ноутбук!

AI Track

Сегодня технологии искусственного интеллекта применяются не только для защиты, но и для проведения атак. На стенде AI Track известные специалисты по машинному обучению выступят с техническими докладами, на которых рассмотрят различные аспекты применения ИИ в информационной безопасности. Темы будут интересны специалистам по информационной безопасности, а также ML-инженерам, которым ИБ небезразлична.

Кроме того, все два дня будет доступно соревнование в формате CTF. Все задания будут связаны с применением моделей машинного обучения. К участию приглашаются все желающие, ссылка будет опубликована перед началом PHDays.

Payment Village

Попрактиковаться в атаках на банковские системы можно будет на стенде Payment Village. Эксперты по безопасности банковских систем расскажут, как работают различные платежные устройства и какие в них уязвимости, и поделятся интересными кейсами из проектов по анализу защищенности. Также в специальной демозоне будут показаны сценарии атак на банкоматы и POS-терминалы.

После знакомства с теорией участники Payment Village попробуют взломать банкомат. Участвовать в этом конкурсе может любой посетитель форума.

Подробная информация о конкурсах и призах будет опубликована в этом месяце. Следите за новостями и готовьтесь — будет весело!