Xakep #240. Ghidra
13 апреля 2019 года в казанском ИТ- парке состоится третья конференция по информационной безопасности Party Hack 3.0. Это событие по праву можно назвать одним из самых масштабных на территории Поволжья: прошлой осенью конференцию посетило почти 400 участников.
В этот раз организаторы планируют собрать в одном месте лучших спикеров со всей России. С докладами выступят представители таких компаний, как: UNITS, Simtech, банк Точка, Ak Bars Digital Technologies, Positive Technologies, Росатом, Быстроденьги, Group-IB. Свое участие подтвердил и известный автор собственного блога по информационной безопасности Bo0oM.
В программе заявлено два потока выступлений: light- и hard-направления. В рамках конференции участники обсудят последние тренды и будущее информационной безопасности: фаззинг, lockpicking, поиск скрытой информации, уязвимость мобильных платформ, серверные уязвимости.
Party Hack – это некоммерческая инициатива. Основные цели сообщества:
- популяризировать саму идею информационной безопасности;
- повысить профессиональную грамотность специалистов;
- дать людям площадку для общения и знакомств.
Участие в мероприятии бесплатное, но обязательна регистрация на официальном сайте ивента.
«Party Hack зародился как некоммерческое движение неравнодушных к информационной безопасности людей меньше года назад из внутренних knowledge sharing. Потом стал публичным митапом, а затем перерос в формат полноценной конференции. Например, в октябре прошлого года мы провели образовательную встречу, на которой было два потока лекций, воркшоп, хак-квест, больше 700 регистраций и 400 слушателей. Но дело тут даже не в цифрах, а в самом духе, который, как хочется думать, нам удалось создать. Сейчас активно ведется подготовка к новому большому мероприятию. Радует, что в этот раз крупные компании, такие как Group-IB и Positive Technologies, обратили внимание на маленькую региональную “движуху” и направили к нам своих ребят. Но основную поддержку движению оказывают дружественные региональные сообщества единомышленников из Казани, Ульяновска (DC20e6), Нижнего Новгорода (DEFCON Нижний Новгород) и других регионов России», — рассказывает основатель движения Party Hack, выпускник Бизнес-инкубатора ИТ-парка Артур Гайнуллин.
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