13 апреля 2019 года в казанском ИТ- парке состоится третья конференция по информационной безопасности Party Hack 3.0. Это событие по праву можно назвать одним из самых масштабных на территории Поволжья: прошлой осенью конференцию посетило почти 400 участников.

В этот раз организаторы планируют собрать в одном месте лучших спикеров со всей России. С докладами выступят представители таких компаний, как: UNITS, Simtech, банк Точка, Ak Bars Digital Technologies, Positive Technologies, Росатом, Быстроденьги, Group-IB. Свое участие подтвердил и известный автор собственного блога по информационной безопасности Bo0oM.

В программе заявлено два потока выступлений: light- и hard-направления. В рамках конференции участники обсудят последние тренды и будущее информационной безопасности: фаззинг, lockpicking, поиск скрытой информации, уязвимость мобильных платформ, серверные уязвимости.

Party Hack – это некоммерческая инициатива. Основные цели сообщества:

популяризировать саму идею информационной безопасности;

повысить профессиональную грамотность специалистов;

дать людям площадку для общения и знакомств.

Участие в мероприятии бесплатное, но обязательна регистрация на официальном сайте ивента.