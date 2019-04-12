Пользователи Windows 7, 8.1, Server 2008 R2 и Server 2012, у которых установлены некоторые продукты Sophos, Avast и Avira, обнаружили ряд проблем после установки патчей из апрельского комплекта обновлений, подготовленного Microsoft. Дело в том, что после установки патчей, компьютеры пострадавших перестают загружаться вовсе, начинают «тормозить» или зависают еще на этапе установки и конфигурации обновлений.

Разработчики Microsoft уже признали наличие проблемы, поэтому возможности установки апрельских обновлений временно лишись пользователи Avast for Business и Cloudcare, а также систем, на которых работает Endpoint Protection, Sophos Central и Sophos Enterprise Console (SEC).

Так, представители Sophos предупреждают пользователей не устанавливать или удалить обновления KB4493467, KB4493446, KB4493448, KB4493472, KB4493450, KB4493451, KB4493458 и KB4493471.

Разработчики Avira также связывают проблемы с обновлениями KB4493472 и KB4493448, и добавляют к списку проблемных пакеты KB4493435 и KB4493509. Сообщается, что из-за KB4493509, а также патчей KB4493472 и KB4493448, компьютеры под управлением Windows 10 и 7 могут работать значительно медленнее обычного. Причем для пользователей Avira раздачу обновлений, похоже, не прекратили.

В свою очередь, инженеры Avast пишут о том, что причиной сбоев у пользователей Windows 7 являются KB4462223, KB4493472, KB4493448, KB4464520, KB4462230 и KB4493435.

Хотя многие перечисленные апдейты — это обновления безопасности, пока пользователям придется обходиться без них. Хуже того, в некоторых случаях пострадавшим придется приложить усилия для восстановления работоспособности ОС, задействовав безопасный режим и загрузочные диски. Защитные решения придется временно переименовывать или отключать, и лишь потом удалять вызывающие конфликт обновления.