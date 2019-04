Сооснователь Oculus и глава VR-подразделения компании Facebook Нэйт Митчел (Nate Mitchell) сообщил у себя в Twitter о странной ошибке, недавно допущенной компанией.

По словам Митчела, десятки тысяч контроллеров Touch, предназначенных для работы со шлемами виртуальной реальности Oculus Quest и Rift S, оказались случайно помечены странными сообщениями, которые в компании назвали простой «пасхалкой». На контроллеры попали надписи «Большой брат следит за тобой» (Big Brother Is Watching You), «Здесь были масоны» (The Masons Were Here), «Это место сдается» (This Space for Rent) и «Привет, iFixit! Мы вас видим!» (Hi iFixit! We See You!).

Якобы эти послания предназначались исключительно для прототипов внутреннего пользования и были лишь шуткой, но по ошибке не были удалены с серийных устройств. Митчел поясняет, что в основном такие устройства могли попасть в руки журналистов и разработчиков, получивших дорелизные версии для обзоров. Однако часть контроллеров со странными «пасхалками» может дойти и до простых пользователей, так как их по недосмотру уже отгрузили поставщикам.

Митчел пишет, что сам он, как правило, не имеет ничего против забавных «пасхалок», однако случившееся было неприемлемо, надписи обязательно будут удалены с контроллеров, и подобное больше не повторится.