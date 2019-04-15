Xakep #240. Ghidra
В конце февраля 2019 года, накануне открытия выставки Mobile World Congress 2019 (MWC), исследователи компании Avast приступили к реализации проекта по внедрению 500 систем-приманок (honeypot) в 10 странах мира.
Ловушки для хакеров работали в течение четырех дней мероприятия и после него. Целью эксперимента было установить число попыток подключения к незащищенным устройствам-приманкам со стороны предполагаемых киберпреступников и по возможности собрать другие ценные данные.
В настройках ловушек исследователи указали открытые порты, которые обычно имеются у подключенных устройств, чтобы заставить хакеров поверить, что те обращаются к настоящим маршрутизаторам, телевизорам и приставкам Smart TV, камерам видеонаблюдения и другой «умной» технике. Результаты эксперимента превзошли ожидания исследователей, причем в плохом смысле.
Уже к закрытию выставки MWC команда Avast зарегистрировала 23,2 миллиона попыток установить соединение с ловушками. Другими словами, 500 фиктивных IoT-устройств могли бы быть взломаны киберпреступниками 23,2 миллиона раз.
На каждое устройство ежедневно совершалось 11 588 атак. Чаще всего неизвестные лица сканировали три порта — порт 8080, которым оснащены медиаплееры Chromecast и умные колонки Google Home, порты 22 (Telnet) и 23 (SSH), присутствующие во многих маршрутизаторах. В этом нет ничего удивительного. По данным недавнего исследования Avast, приставки с функцией передачи потокового видео являются одновременно самым распространенным и самым уязвимым подключенным домашним устройством.
Безопасность маршрутизаторов также вызывает вопросы. Из 11 миллионов этих устройств, проверенных Avast в сентябре 2018 года, у 60% были простые для взлома пароли или программные уязвимости.
По данным Avast, тремя самыми «популярными» у неизвестных пользователей странами оказались Ирландия, Германия и США. Больше всего попыток сканирования портов было предпринято из США, Китая и Франции.
|Страна
|Число подключений к каждой приманке в течение четырех дней выставки
|Ирландия
|218 851
|Германия
|162 868
|США
|159 532
«Безопасность любой домашней сети зависит от уровня защищенности ее самого слабого звена. Чем большее число “умных” устройств подключают к этой сети, тем ниже безопасность. Если за четыре дня 500 фиктивных IoT-устройств подверглись атакам 23,2 миллиона раз, попытайтесь представить, что нас ждет в следующем году, когда число реальных подключенных устройств по всему миру достигнет 38,5 миллиардов. Чтобы оценить масштаб угрозы, мы взяли среднее число подключений к каждой системе honeypot за день работы MWC, умножили этот показатель на общее количество устройств IoT, которое, по прогнозам экспертов, будет использоваться в следующем году, и получили внушительную цифру, охватывающую все страны мира, — более 446 триллионов попыток подключения в сутки, при условии, что все эти устройства останутся общедоступными через интернет. Конечно, это худший вариант из возможных, однако все факты указывают на то, что мы стоим на пороге глобальной катастрофы в области кибербезопасности», — комментирует Мартин Хрон, специалист по безопасности Avast.
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