В конце февраля 2019 года, накануне открытия выставки Mobile World Congress 2019 (MWC), исследователи компании Avast приступили к реализации проекта по внедрению 500 систем-приманок (honeypot) в 10 странах мира.

Ловушки для хакеров работали в течение четырех дней мероприятия и после него. Целью эксперимента было установить число попыток подключения к незащищенным устройствам-приманкам со стороны предполагаемых киберпреступников и по возможности собрать другие ценные данные.

В настройках ловушек исследователи указали открытые порты, которые обычно имеются у подключенных устройств, чтобы заставить хакеров поверить, что те обращаются к настоящим маршрутизаторам, телевизорам и приставкам Smart TV, камерам видеонаблюдения и другой «умной» технике. Результаты эксперимента превзошли ожидания исследователей, причем в плохом смысле.

Уже к закрытию выставки MWC команда Avast зарегистрировала 23,2 миллиона попыток установить соединение с ловушками. Другими словами, 500 фиктивных IoT-устройств могли бы быть взломаны киберпреступниками 23,2 миллиона раз.

На каждое устройство ежедневно совершалось 11 588 атак. Чаще всего неизвестные лица сканировали три порта — порт 8080, которым оснащены медиаплееры Chromecast и умные колонки Google Home, порты 22 (Telnet) и 23 (SSH), присутствующие во многих маршрутизаторах. В этом нет ничего удивительного. По данным недавнего исследования Avast, приставки с функцией передачи потокового видео являются одновременно самым распространенным и самым уязвимым подключенным домашним устройством.

Безопасность маршрутизаторов также вызывает вопросы. Из 11 миллионов этих устройств, проверенных Avast в сентябре 2018 года, у 60% были простые для взлома пароли или программные уязвимости.

По данным Avast, тремя самыми «популярными» у неизвестных пользователей странами оказались Ирландия, Германия и США. Больше всего попыток сканирования портов было предпринято из США, Китая и Франции.

Страна Число подключений к каждой приманке в течение четырех дней выставки Ирландия 218 851 Германия 162 868 США 159 532