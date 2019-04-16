Уже более десятилетия E.DAY (ранее Embedded Day) является, прежде всего, площадкой для общения разработчиков, вендоров, интеграторов, дистрибуторов, клиентов — всех тех, кто так или иначе имеет отношение к производству, внедрению и использованию интеллектуальных систем и устройств.

18 апреля 2019 года на конференции E.DAY перед участниками, по давно сложившейся традиции, выступят ведущие игроки отрасли и наши давние партнеры – Microsoft, Intel, Advantech, «Лаборатория Касперского», Acronis и другие вендоры, задающие своими разработками вектор движения для мировой индустрии на ближайшие годы.

В параллельных секциях после обеда нас ждут доклады компаний, предлагающих решения для создания современных специализированных устройств: аппаратные и программные платформы, приложения, облачные сервисы, услуги связи, прикладные решения.

Внимание, не пропустите! Только в этом году, совместно с Microsoft будет проведен большой технический трек, проходящий по всему миру и адаптированный для российской аудитории – IoT in Action («Интернет Вещей в действии»). В рамках мероприятия специалисты Microsoft проведут живые демонстрации и мастер-классы по всем основным облачным решениям Microsoft для быстрого запуска IoT-решений мирового уровня, включая когнитивные сервисы, искусственный интеллект, машинное обучение, сервисы сбора, обработки и хранения данных.

Также на EDAY 2019 впервые в России будет представлен продукт Microsoft Azure Sphere – комбинированный чип для создания умных и защищенных устройств Интернета Вещей. Прежде всего, EDAY — это конференция, но также и выставка успешных решений российских производителей, и демо-площадка передовых решений от мировых вендоров, и «тусовка», где в неформальной атмосфере решаются вопросы сотрудничества, обсуждаются насущные проблемы отрасли, перспективы рынка, устанавливаются прочные связи на годы вперед.

В программе EDAY 2019:

Мировые тенденции и перспективы рынка от Microsoft, Intel, Advantech и других ведущих мировых ИТ-компаний, планы развития продуктов, возможности для партнёров и клиентов;

Обзор современных встраиваемых платформ Microsoft Windows IoT;

Облачные сервисы для Интернета Вещей;

Технический трек Microsoft IoT in Action;

Аппаратные и программные решения для встраиваемых систем и IoT от российских и мировых производителей;

Выставка интеллектуальных устройств и решений российских производителей;

Конференция ориентирована на технических руководителей и специалистов компаний, разрабатывающих или использующих специализированные устройства и решения на основе встраиваемых технологий, а также компаний, планирующих внедрение или разработки в области Интернета Вещей.

Участие бесплатно, при подтверждении от организатора. Регистрируйтесь сейчас, количество мест ограничено!