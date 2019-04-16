В декабре 2018 года члены Совета Федерации Андрей Клишас и Людмила Боковая, а также депутат Андрей Луговой внесли в Госдуму законопроект №608767-7, направленный на защиту устойчивой работы рунета. Документ быстро стал известен как законопроект о «суверенном интернете» или «об изоляции рунета», он предусматривает внесение поправок в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Напомню, что данный проект направлен на «защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа», хотя список конкретных угроз до сих пор не был приведен. В частности, он предусматривает создание при Роскомнадзоре центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, который будет обеспечивать доступность услуг связи в РФ при любых «экстраординарных» ситуациях, а также координировать усилия операторов в подобных ситуациях. Причем в пояснительной записке к исходному документу говорилось, что тот «подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года стратегии национальной кибербезопасности США, где декларируется принцип сохранения мира силой».

Сегодня, 16 апреля 2019 года, законопроект был рассмотрен в Госдуме в третьем чтении и окончательно принят. Поправками ко второму чтению вступление закона в силу было перенесено на ноябрь 2019 года, за исключением положений о криптографической защите информации и национальной системе доменных имен, которые вступят в силу с 1 января 2021 года.

Представители Роскомсвободы отмечают, что все фракции кроме «Единой России» не поддержали законопроект. С трибуны Госдумы выступили представители ЛДПР, СР и КПРФ, которые в своих речах раскритиковали принимаемый правовой акт. Ознакомиться с расшифровкой этих выступлений можно на сайте Роскомсвободы.

Интересно, что именно сегодня с критикой законопроекта «о суверенном рунете» высказался директор по развитию сетевой инфраструктуры Яндекс Алексей Соколов. Дело в том, что законопроект предусматривает массовое внедрение систем глубокой фильтрации трафика (DPI), но именно из-за недостатков этой технологии в марте 2019 года была нарушена работа сервисов Яндекса.

«У нас пару недель назад невольно произошли некие «учения», когда по причинам, связанным с блокировками Роскомнадзора, трафик [до ресурсов Яндекса] пошел через существующие сейчас у операторов системы DPI. После этого большинство сервисов обвалилось, пользователи испытывали дикие трудности, и, соответственно, что это такое — пропускать трафик через DPI — мы на своей шкуре уже испытали, — сказал Соколов в ходе выступления на конференции “Обеспечение доверия и безопасности при использовании ИКТ”. — Из контекста закона понятно, что вот эти средства борьбы с внешними угрозами представляют из себя не более чем системы DPI, через которые планируется пропускать весь трафик. Соответственно, при текущих объемах трафика таких DPI, в мире не существует, и даже не разрабатывается, которые могли бы поддерживать такой режим без значительных потерь для сервисов».

С этой точкой согласен и глава провайдера Diphost, создатель Эшер II Филипп Кулин: