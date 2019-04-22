Xakep #241. Взлом игр
Накануне конференции CYBERUK 2019, которая пройдет в Глазго на этой неделе, эксперты британского Национального центра кибербезопасности (National Cyber Security Centre, NCSC) объединили усилия с Троем Хантом (Troy Hunt), создателем агрегатора утечек Have I Been Pwned, и решили в очередной раз привлечь внимание публики к проблеме ненадежных паролей. Для этого они изучили 100 000 худших и наиболее часто используемых паролей, собранных из различных источников Have I Been Pwned.
Как показал анализ, к сожалению, пользователи по-прежнему очень часто используют в качестве паролей классические сочетания «123456» и «qwerty», а также названия любимых спортивных команд, музыкальных групп и так далее. В итоге исследователи составили следующий топ худших паролей:
|Используются чаще всего
|Имена
|Спортивные команды
|Музыканты
|Вымышленные персонажи
|123456 (23,2 млн)
|ashley (432 276)
|liverpool (280 723)
|blink182 (285 706)
|superman (333 139)
|123456789 (7, 7 млн)
|michael (425 291)
|chelsea (216 677)
|50cent (191 153)
|naruto (242 749)
|qwerty (3,8 млн)
|daniel (368 227)
|arsenal (179 095)
|eminem (167 983)
|tigger (237 290)
|password (3,6 млн)
|jessica (324 125)
|manutd (59 440)
|metallica (140 841)
|pokemon (226 947)
|1111111 (3,1 млн)
|charlie (308 939)
|everton (46 619)
|slipknot (140 833)
|batman (203 116)
«Никто не должен защищать важную информацию, используя пароли, которые легко угадать, например, собственное имя, название местной футбольной команды или любимой группы», — пишет технический директор NCSC Иан Леви (Ian Levy).
Эксперты напоминают, что не стоит пренебрегать использованием двухфакторной аутентификации и парольных менеджеров, а также рассказывают о том, что надежный пароль необязательно должен быть сложным к запоминанию. Так, на сайте NCSC были опубликованы рекомендации по созданию надежных паролей, где специалисты, к примеру, советуют использовать комбинации из стрех случайных слов.
Чтобы оставить мнение, нужно залогиниться