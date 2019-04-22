Министерство юстиции США сообщило, что 32-летний гражданин Македонии Джеваир Аметовски (Djevair Ametovski), бывший оператор торговой площадки Codeshop, был приговорен к 90 месяцам тюремного заключения.

Аметовски, известный в сети под псевдонимами codeshop, xhevo, sindrom и sindromx, был задержан властями Словении еще в 2014 году, а в 2016 году его экстрадировали в США. Дело в том, что с 2010 по 2014 годы Аметовски являлся оператором маркетплейса Codeshop, предназначенного для кардеров. На этой торговой площадке продавались и покупались данные ворованных банковских карт, информация о банковских счетах, а также личные данные пользователей.

Операторы Codeshop покупали информацию у хакеров и фишеров, систематизировали, приводили в порядок, а затем выставляли на продажу. Злоумышленники, покупавшие эти данные, использовали их, например, для приобретения дорогих товаров в онлайне, или попросту обналичивали чужие деньги в банкоматах.

По данным американских правоохранителей, от этой деятельности пострадали сотни тысяч человек по всему миру, а лично Аметовски успел заработать на покупке и продаже информации об украденных банковских картах более 1,3 млн долларов. Сообщается, что для своих операций преступники использовали сеть сетевых обменников и анонимные цифровые валюты, включая биткоин.

В итоге Аметовски признал себя виновным в мошенничестве с использованием средств доступа, а также в хищении личности с отягчающими обстоятельствами. Федеральный суд в Бруклине приговорил бывшего оператора Codeshop к 90 месяцам тюрьмы и штрафу в размере 250 000 долларов США. Кроме того, Аметовски должен будет возместить причиненный им ущерб, размер которого будет определен позднее.