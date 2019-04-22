В конце прошлой недели, ранним утром 18 апреля 2019 года, американский метеорологический телеканал The Weather Channel был вынужден прервать живое вещание программы AMHQ, срочно заменив ее записью передачи Heavy Rescue, которая в итоге оставалась в эфире 90 минут.

Позже в официальном Twitter телеканала появилось сообщение о некой «вредоносной кибератаке» из-за которой специалистам пришлось прервать прямой эфир.

Как оказалось, головной офис телеканала в Атланте пострадал от атаки неназванного шифровальщика, о чем сначала сообщил местный телеканал 11Alive, а затем эту информацию подтвердило издание The Wall Street Journal, ссылающееся на собственные источники в ФБР.

В настоящее время об атаке неизвестно практически ничего, не считая того факта, что федеральные правоохранительные органы уже занимаются расследованием инцидента. Представители телеканала от комментариев отказываются.

ИБ-эксперты полагают, что атака на The Weather Channel вряд ли была направленной, скорее этот случай доказывает, что от атаки шифровальщика не застрахован никто.

Вопреки распространенному мнению о том, что в наше время уже никто не смотрит метеорологические телеканалы, пользователи сразу заметили уход The Weather Channel из прямого эфира и засыпали социальные сети сотнями жалоб. Теперь, когда стало известно об атаке, пользователи упражняются в юморе и стоят теории о том, что The Weather Channel наверняка атаковали мощные погодные волшебники, а также советуют телеканалу размещать инфраструктуру в облаках.