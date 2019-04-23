Аналитики AV-TEST проверили 19 защитных приложений для Android и обнаружили, что хуже всего во время тестов себя проявила встроенная защита каталога приложений Google — Google Play Protect.

Приложения оценивали по трем критериям: защита (максимум 6 баллов), удобство эксплуатации (максимум 6 баллов) и функциональность (максимум 1 балл).

Максимальное количество баллов(13) сумели набрать следующие приложения: AhnLab V3 Mobile Security, Avast Mobile Security, AVG Antivirus Free, ESET Endpoint Security, Kaspersky Lab Internet Security для Android, Sophos Mobile Security, Symantec Norton Mobile Security, а также Trend Micro Mobile Security.

С небольшим отрывом идут приложения Bitdefender, F-Secure, G Data, McAfee и SK Telecom, они набрали по 12,5 баллов каждое.

Как ни странно, самый низкий показатель по итогам тестов продемонстрировала встроенная защита каталога приложений Google — Google Play Protect. Ей удалось набрать всего три балла за удобство эксплуатации и ни одного балла за защиту или функциональность.

Дело в том, что Google Play Protect блокировала лишь 62% вредоносных файлов во время тестов в реальном времени, тогда как средний показатель равен 97,8%. С новыми образчиками малвари, обнаруженными за последние 4 недели, защита Google справилась чуть лучше, показав эффективность 69,2%, но этот результат все равно далек от средних 98,2%.

Более того, Google Play Protect допустила 189 ложных срабатываний, в ходе установки легитимных и безопасных приложений из каталога Google Play. Средний показатель в этом тесте равен 10.