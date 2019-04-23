До старта PHDays 9 остался всего месяц. Сейчас полным ходом формируется конференционная часть форума, идет подготовка The Standoff и конкурсов — ранее мы рассказывали о новых соревнованиях Industrial Ninja, IDS Bypass и ESCalation Story. Также в этом году в программу мероприятия, конечно, войдут классические хакерские конкурсы: Best Reverser, «Конкурентная разведка» и «Наливайка».

С 1 по 14 мая пройдет онлайн-конкурс для реверс-инженеров Best Reverser. Любители и профессионалы ковыряния кода смогут размяться перед PHDays и продемонстрировать навыки анализа исполняемых файлов. На кону ценный приз и инвайт на конференцию. Файл для анализа будет опубликован на странице конкурса в день старта.

Проверить, насколько быстро и качественно вы умеете искать информацию в интернете, можно будет в онлайн-конкурсе «Конкурентная разведка». Он пройдет 18 мая с 9:00 до 23:59 в Telegram @phdayscibot. В Telegram будут опубликованы вопросы, связанные с некой организацией. Задача — найти как можно больше правильных ответов на поставленные вопросы за минимальное время. Победители получат ценные призы, подписку на журнал «Хакер» и инвайт на PHDays. Группа обсуждения конкурса: https://t.me/phdayscichat.

В завершение второго дня форума, когда закончатся все доклады и отгремят баталии The Standoff, состоится самый веселый и зрелищный конкурс — «Наливайка». Участникам необходимо будет провести успешную атаку на веб-приложение, защищенное фильтром безопасности. Приложение содержит конечное число уязвимостей, последовательная эксплуатация которых позволяет, среди прочего, выполнять команды ОС. Каждые пять минут участникам, на действия которых чаще всего реагировал WAF, предлагается выпить 50 мл крепкого горячительного напитка — и продолжать борьбу. Победителем станет тот, кто первым получит главный игровой флаг на этапе выполнения команд на сервере. Наградой станут памятные призы от организаторов. К участию допускаются все желающие, достигшие алкогольной зрелости.

Подробная информация о конкурсах будет опубликована в ближайшее время. Следите за новостями и настраивайтесь на нужную волну перед соревнованиями!