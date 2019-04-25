Следующее крупное обновление для Windows 10 (релиз 1903) пока недоступно для широкой публики, и его релиз запланирован на май 2019 года. Однако обновление уже доступно для участников программы Windows Insider. Благородя этому стало известно, что апдейт нельзя будет установить на устройства, к которым подключены USB-накопители и SD-карты, в таком случае установка обновления попросту блокируется.

Как объясняют специалисты Microsoft, такие меры были предприняты из-за ошибок, которые могут возникать в связи с некорректным переназначением букв томов, принадлежащих USB-накопителям и SD-картам. Например, если до установки обновления USB-устройство было доступно в системе как «диск D:», после обновления оно может «переместиться» на «диск E:». В итоге перед установкой 1903 рекомендуется отключить от компьютера все USB-накопители и SD-карты.

Разработчики обещают устранить эту проблему в последующих обновлениях. К примеру, для пользователей Windows Insider баг уже исправлен в релизе 18877.

Не совсем ясно, почему проблема была обнаружена на столь поздних этапах разработки, ведь USB-накопители вряд ли можно назвать чем-то экзотическим или необычным, а похожие проблемы с назначением букв дискам уже возникали ранее, в релизе 1803.