Москва 2049. Прошло полгода. По всему миру выжившие ученые и эксперты внутри своих убежищ создают специальные лаборатории, где возрождают технологии. Уцелевшие остатки «железа» служат трофеями для восстановления компьютеров, интернета нет, самые востребованные специалисты — те, кто умеет работать в консоли. Одно из таких мест — в Москве, на площадке ЦДП. Это лаборатория OFFZONE.
В рамках Global Cyber Week 17–18 июня 2019 года в Москве пройдет вторая международная конференция по практической кибербезопасности OFFZONE 2019. На площадке ЦДП снова соберутся эксперты, исследователи, участники комьюнити и все неравнодушные к миру практической кибербезопасности.
- Когда: 17-18 июня 2019 года
- Где: Цифровое деловое пространство (Покровка, 47)
- Сайт: offzone.moscow
- CFP: https://www.offzone.moscow/2019-call-for-papers/
Главные принципы OFFZONE — по-настоящему качественный технический контент и практические исследования в области кибербезопасности. На конференции будут работать два основных трека докладов (First Track/Second Track), а также тематические зоны: FINANCE.ZONE (доклады по безопасности в сфере финтех), APPSЕC.ZОNЕ (мастер-классы от экспертов по анализу защищенности веб-приложений), HARDWARE.ZONE (воркшопы от исследователей железа и электроники). Кроме того, организаторы и партнеры конференции всерьез намерены проверить скиллы всех участников OFFZONE на многочисленных конкурсах и квестах.
Keynote-спикер
Организаторы конференции также приоткрыли занавес над основной трибуной и сообщили, что одним из ключевых докладчиков OFFZONE 2019 станет известный исследователь в области информационной безопасности Александр Матросов.
Александр Матросов возглавляет offensive-исследования железа и прошивок для основных продуктовых линеек компании NVIDIA. За плечами Александра более 20 лет международного опыта исследовательской работы в индустрии кибербезопасности, включая реверсинг, анализ наиболее сложных вредоносных программ, разработку методов эксплуатации для прошивок с учетом противодействия обходу инструментов защиты. Прежде чем присоединиться к NVIDIA, Александр отвечал за безопасность прошивок для железа Intel, а до этого работал ведущим аналитиком в антивирусной компании ESET.
Александр — автор многочисленных исследований и публикаций, включая недавно вышедшую книгу «Rootkits and Bootkits: Reversing Modern Malware and Next Generation Threats», а также частый докладчик на таких конференциях, как Black Hat, Defcon, REcon, Ekoparty, OffensiveCon, Zeronights.
В своем докладе «Эволюция сложных угроз: гонка вооружений между аналитиком и атакующим» Александр через призму эволюции сложных угроз рассмотрит, как за последнее время изменились подходы к обратному анализу и форензике, расскажет о чёрных пятнах в системах защиты, сфокусировавшись на том, что необходимо улучшить, чтобы продолжить гонку в направлении эволюции в сторону более эффективной защиты.
Как выступить на OFFZONE 2019
Организаторы конференции приглашают спикеров выступить с докладами, а также представить свои исследования на OFFZONE 2019. Прием заявок на CFP — до 23:59 28 апреля 2019 года.
Все заявки рассмотрит CFP-комитет, который состоит из экспертов в сфере безопасности веб-приложений и корпоративных систем, исследователей вредоносного ПО, а также низкоуровневого программного и аппаратного обеспечения.
Если вы желаете выступить с докладом или представить свое исследование на OFFZONE 2019 — оформить заявку на участие можно здесь.
Форматы докладов
- Talk: 45 минут, презентация строго на английском, доклад — на русском или английском.
- Fasttrack: 15 минут, презентация строго на английском, доклад — на русском или английском.
- Toolzone: демонстрационный стенд на 4 часа, презентация не обязательна, выступление на русском или английском.
CFP-комитет
- Антон Черепанов, ESET
- Дмитрий Недоспасов, Toothless Consulting
- Максим Горячий, Positive Technologies
- Никита Вдовушкин, BI.ZONE
- Омар Ганиев, Deteact
- Сергей Голованов, «Лаборатория Касперского»
- Тарас Иващенко, Ozon.ru
- Эльдар Заитов, «Яндекс», CTFtime
- Юрий Шабалин, Swordfish
Что нужно знать еще о CFP
- Спикер должен лично оставить заявку на участие в конференции, без участия PR-службы и других представителей.
- К заявке нужно приложить любые материалы, которые помогут комитету оценить исследования. С радостью рассмотрим: demo, white papers, PoC.
- Предоставленные материалы обрабатываются как строго конфиденциальные. Рассматривать их будет исключительно CFP-комитет.
- Если доклад одобрят, спикер получит письмо о включении доклада в программу конференции. Докладчик должен подтвердить согласие в течение 24 часов.
- Запрещена реклама вендоров или продуктов.
Активности OFFZONE 2019
Постапокалиптическая лаборатория OFFZONE будет поделена на следующие пространства:
- CRAFT.ZОNЕ. Что, помимо любви к запаху канифоли, необходимо для идеальной пайки, расскажут, а также покажут на практике исследователи железа и электроники.
- TATOO.ZОNЕ. Запустить программу восстановления после апокалипсиса под силу только настоящим смельчакам, готовым набить татуировку прямо на конференции.
- GAME.ZONE. Место дислокации всех геймеров, где в молчаливой битве сходятся не на жизнь, а на OFFCOIN, чтобы обменять выигрыш на ценные постапокалиптические трофеи.
За активной подготовкой к OFFZONE можно следить на страницах конференции в соцсетях:
- Telegram – me/offzone_moscow
- Facebook – com/offzone.moscow/
- VK – com/offzone_2019
- Instagram – com/offzone_moscow/
- Twitter – com/offzone_moscow
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