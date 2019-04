Москва 2049. Прошло полгода. По всему миру выжившие ученые и эксперты внутри своих убежищ создают специальные лаборатории, где возрождают технологии. Уцелевшие остатки «железа» служат трофеями для восстановления компьютеров, интернета нет, самые востребованные специалисты — те, кто умеет работать в консоли. Одно из таких мест — в Москве, на площадке ЦДП. Это лаборатория OFFZONE.

В рамках Global Cyber Week 17–18 июня 2019 года в Москве пройдет вторая международная конференция по практической кибербезопасности OFFZONE 2019. На площадке ЦДП снова соберутся эксперты, исследователи, участники комьюнити и все неравнодушные к миру практической кибербезопасности. Когда: 17-18 июня 2019 года

Главные принципы OFFZONE — по-настоящему качественный технический контент и практические исследования в области кибербезопасности. На конференции будут работать два основных трека докладов (First Track/Second Track), а также тематические зоны: FINANCE.ZONE (доклады по безопасности в сфере финтех), APPSЕC.ZОNЕ (мастер-классы от экспертов по анализу защищенности веб-приложений), HARDWARE.ZONE (воркшопы от исследователей железа и электроники). Кроме того, организаторы и партнеры конференции всерьез намерены проверить скиллы всех участников OFFZONE на многочисленных конкурсах и квестах.

Keynote-спикер

Организаторы конференции также приоткрыли занавес над основной трибуной и сообщили, что одним из ключевых докладчиков OFFZONE 2019 станет известный исследователь в области информационной безопасности Александр Матросов.

Александр Матросов возглавляет offensive-исследования железа и прошивок для основных продуктовых линеек компании NVIDIA. За плечами Александра более 20 лет международного опыта исследовательской работы в индустрии кибербезопасности, включая реверсинг, анализ наиболее сложных вредоносных программ, разработку методов эксплуатации для прошивок с учетом противодействия обходу инструментов защиты. Прежде чем присоединиться к NVIDIA, Александр отвечал за безопасность прошивок для железа Intel, а до этого работал ведущим аналитиком в антивирусной компании ESET.

Александр — автор многочисленных исследований и публикаций, включая недавно вышедшую книгу «Rootkits and Bootkits: Reversing Modern Malware and Next Generation Threats», а также частый докладчик на таких конференциях, как Black Hat, Defcon, REcon, Ekoparty, OffensiveCon, Zeronights.

В своем докладе «Эволюция сложных угроз: гонка вооружений между аналитиком и атакующим» Александр через призму эволюции сложных угроз рассмотрит, как за последнее время изменились подходы к обратному анализу и форензике, расскажет о чёрных пятнах в системах защиты, сфокусировавшись на том, что необходимо улучшить, чтобы продолжить гонку в направлении эволюции в сторону более эффективной защиты.

Как выступить на OFFZONE 2019

Организаторы конференции приглашают спикеров выступить с докладами, а также представить свои исследования на OFFZONE 2019. Прием заявок на CFP — до 23:59 28 апреля 2019 года.

Все заявки рассмотрит CFP-комитет, который состоит из экспертов в сфере безопасности веб-приложений и корпоративных систем, исследователей вредоносного ПО, а также низкоуровневого программного и аппаратного обеспечения.

Если вы желаете выступить с докладом или представить свое исследование на OFFZONE 2019 — оформить заявку на участие можно здесь.

Форматы докладов

Talk: 45 минут, презентация строго на английском, доклад — на русском или английском.

45 минут, презентация строго на английском, доклад — на русском или английском. Fasttrack: 15 минут, презентация строго на английском, доклад — на русском или английском.

15 минут, презентация строго на английском, доклад — на русском или английском. Toolzone: демонстрационный стенд на 4 часа, презентация не обязательна, выступление на русском или английском.

CFP-комитет

Антон Черепанов, ESET

Дмитрий Недоспасов, Toothless Consulting

Максим Горячий, Positive Technologies

Никита Вдовушкин, BI.ZONE

Омар Ганиев, Deteact

Сергей Голованов, «Лаборатория Касперского»

Тарас Иващенко, Ozon.ru

Эльдар Заитов, «Яндекс», CTFtime

Юрий Шабалин, Swordfish

Что нужно знать еще о CFP

Спикер должен лично оставить заявку на участие в конференции, без участия PR-службы и других представителей.

К заявке нужно приложить любые материалы, которые помогут комитету оценить исследования. С радостью рассмотрим: demo, white papers, PoC.

Предоставленные материалы обрабатываются как строго конфиденциальные. Рассматривать их будет исключительно CFP-комитет.

Если доклад одобрят, спикер получит письмо о включении доклада в программу конференции. Докладчик должен подтвердить согласие в течение 24 часов.

Запрещена реклама вендоров или продуктов.

Активности OFFZONE 2019

Постапокалиптическая лаборатория OFFZONE будет поделена на следующие пространства:

CRAFT . Z О N Е. Что, помимо любви к запаху канифоли, необходимо для идеальной пайки, расскажут, а также покажут на практике исследователи железа и электроники.

Что, помимо любви к запаху канифоли, необходимо для идеальной пайки, расскажут, а также покажут на практике исследователи железа и электроники. TATOO . Z О N Е. Запустить программу восстановления после апокалипсиса под силу только настоящим смельчакам, готовым набить татуировку прямо на конференции.

Запустить программу восстановления после апокалипсиса под силу только настоящим смельчакам, готовым набить татуировку прямо на конференции. GAME.ZONE. Место дислокации всех геймеров, где в молчаливой битве сходятся не на жизнь, а на OFFCOIN, чтобы обменять выигрыш на ценные постапокалиптические трофеи.

