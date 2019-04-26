Менее чем через месяц PHDays 9 распахнет двери для своих гостей и участников в Крокус Экспо. В этом году форум насыщен новшествами, в том числе и смысловыми: концепция взлома констант найдет свое отражение в необычном эксперименте, который пройдет в рамках секции Tech & Society 21 мая. Секция будет посвящена критическому мышлению, как способности человека ставить под сомнение любую информацию и собственные убеждения, объективно анализировать факты и обоснованно принимать решения. Ее цель ─ наглядная демонстрация важности критического мышления в познании собственных возможностей и достижении целей.

«Термин “критическое мышление” как таковой очень перекликается с тематиками Positive Hack Days, ─ рассказывает Владимир Заполянский, директор по маркетингу компании Positive Technologies. ─ Критический подход и конструктивное коллективное мышление, за которые мы выступаем, нам исторически и органически близки. Такой формат мышления можно назвать хакерским, ведь изначально хакерами называли людей с нестандартными взглядами, способными видеть сквозь шаблоны и правила, способными играть с информационными системами. Мы верим, что этот подход можно расширить и масштабировать на другие отрасли человеческой деятельности. Поэтому, стремясь продубить интерес к критическому мышлению у как можно большего числа людей, мы в этом году решились на своего рода уникальный эксперимент в рамках форума».

В первый день форума, 21 мая 2019 года в секции Tech & Society яркие и успешные представители различных сфер бизнеса и творческих профессий представят свой путь по развитию критического мышления и расскажут, как его применение повлияло на их обретение себя и восхождение к успеху.

Каждый спикер получит пятнадцатиминутный слот, во время которого в формате Story Telling зрителю будут представлены примеры критического мышления и их значимого влияния на путь каждого героя, примеры взгляда на мир под нестандартным углом и создания новой реальности,

зарождения новых проектов и их успешной реализации. В программе секции уже заявлены:

Дмитрий Костомаров , предприниматель, бизнес-ангел. Один из наиболее успешных его проектов ─ e-Queo, нативная мобильная платформа бизнес-коммуникации и управления, работающая в таких компаниях, как МТС, Мегафон, L`Oreal, Henkel, Х5 Retail Group и др.;

, предприниматель, бизнес-ангел. Один из наиболее успешных его проектов ─ e-Queo, нативная мобильная платформа бизнес-коммуникации и управления, работающая в таких компаниях, как МТС, Мегафон, L`Oreal, Henkel, Х5 Retail Group и др.; Эдуард Маас , основатель и генеральный директор ZOGRAS, информационно-аналитической платформы нового поколения. С 2013 года возглавлял инновационное направление в одном из крупнейших в мире информационных агентств ТАСС;

, основатель и генеральный директор ZOGRAS, информационно-аналитической платформы нового поколения. С 2013 года возглавлял инновационное направление в одном из крупнейших в мире информационных агентств ТАСС; Лев Палей , начальник отдела ИТ-обеспечения защиты информации в АО «СО ЕЭС», член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности (АРСИБ);

, начальник отдела ИТ-обеспечения защиты информации в АО «СО ЕЭС», член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности (АРСИБ); Андрей Размахнин , врач-психиатр, создатель VR-приложения, избавляющего от стресса;

, врач-психиатр, создатель VR-приложения, избавляющего от стресса; Вадим Чеклецов, кандидат философских наук, Институт философии РАН, исполнительный директор Российского IoT-центра, и др.

При этом в число выступающих могут попасть не только успешные бизнесмены и яркие представители иных сфер деятельности, но и немедийные, однако не менее яркие и критически мыслящие личности – для участия в секции достаточно успеть подать заявку в extra-CFP до 11 мая.

Тематических ограничений для выступающих нет: вы можете поделиться примером из любой сферы деятельности или даже частной жизни. Ключевое условие ─ не просто донести свой кейс, рассказать о взломе констант и о том, как критическое мышление способствовало зарождению нового проекта или новой реальности, а суметь вовлечь аудиторию, вдохновить ее на разрыв шаблонов и собственные свершения. Не упустите свой шанс поделиться своей историей успеха!

Все выступления оценит сама аудитория: каждый зритель получит возможность интерактивного взаимодействия со спикерами и самостоятельной оценки предлагаемых кейсов, историй и гипотез с точки зрения критического мышления и их применимости для реализации своих идей. Все участники секции Tech & Society смогут окунуться в мир бизнеса, творчества, интеллектуального развития и достижения личных целей; получить опыт разностороннего восприятия информации за рамками автоматизмов и укоренившихся паттернов и навыки разрыва шаблонов; сопоставить возможные варианты своих суждений с суждениями спикеров. Ну, и конечно же, пообщаться с людьми, имеющими схожие интересы и образ мышления и вдохновиться на собственные свершения.

«Успешные истории героев встречи и само взаимодействие между участниками секции предназначены донести ценность критического мышления и пробудить в слушателях желание мыслить и действовать, ─ поясняет Виктория Алексеева, продюсер форума Positive Hack Days. ─ Со своей стороны, мы видим этот эксперимент началом пути по созданию комьюнити единомышленников, интересующихся развитием критического мышления и готовых участвовать во взломе констант и созидательном коллективном общении».

Напоминаем, что билеты на форум уже в продаже.