Как стало известно в начале 2019 года, компания Slack собирается выйти на биржу и уже подтвердила подачу заявки на IPO. В рамках подготовки к этому событию, компания подготовила документы для Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Одним из главных рисков для Slack и ее будущих инвесторов были названы кибератаки и даже «правительственных хакеры». Нужно отметить, что компании крайне редко включают в список рисков подобные угрозы, однако для Slack, которая несет перед своими клиентами ответственность за конфиденциальность клиентских данных, это имеет смысл.

В числе киберугроз, которые могут представлять риск для ее бизнеса, Slack перечислила «обычных компьютерных хакеров», «вредоносный код (такой как малварь, вирусы, черви и вымогательское ПО)», «служебные кражи и злоупотребления», «password spraying», «фишинг», «атаки на отказ в обслуживании», а также «credential stuffing» (перебор учетных данных по имеющейся у злоумышленников базе).

Кроме того, руководство Slack полагает, что компания может стать мишенью для «правительственных хакеров», которые представляют одну из наиболее серьезных угроз, как для самой компании и ее клиентов, так и для инвесторов. Учитывая, что Slack – одно из популярнейших средств для командной работы, и его используют во многих крупных компаниях, интерес «правительственных хакеров» к нему может быть вполне объясним.