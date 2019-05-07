В минувшие выходные на официальных страницах Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в социальных сетях появилось сообщение о необычном отражении кибератаки со стороны ХАМАС. Представители ЦАХАЛ пояснили, что сначала отразили атаку в виртуальном пространстве, а потом ВВС развили этот успех в пространстве физическом. Ниже можно увидеть видео авиаудара (отметим, что о таких бомбардировках предупреждают заранее, чтобы избежать жертв со стороны мирного населения).

Никаких подробностей о самом киберинциденте Армия обороны Израиля не раскрывает, но утверждается, что в уничтоженном здании находился центр киберопераций ХАМАС, в котором работали оперативники, осуществлявшие атаку.

Похоже, произошедшее станет первым случаем в истории, когда страна в реальном времени ответила на кибератаку атакой обычной.

Тем не менее, стоит заметить, что похожие прецеденты уже имели место и ранее. К примеру, в 2015 году США стали первой страной в мире, в принципе применившей военную силу в ответ на кибератаки. Тогда американский беспилотник ликвидировал хакера Джунаида Хуссейна (Junaid Hussain), гражданина Великобритании, который еще в 2012 году отсидел полгода за взлом адресной книги премьер министра Великобритании, а затем присоединился к запрещенной в РФ организации ИГИЛ. Считалось, что именно он возглавлял хакерское подразделение под названием «Киберхалифат», на счету которого было немало серьезных преступлений, в том числе взлом аккаунтов Пентагона в социальных сетях.

Однако ликвидация Хуссейна не являлась немедленным ответом на кибератаку — для подготовки к этой операции США понадобилось много месяцев. В свою очередь, ЦАХАЛ отреагировал в режиме реального времени: в минувшие выходные ситуация в регионе обострилась, боевики радикального движения «Палестинский исламский джихад» и движения ХАМАС выпустили по Израилю более 600 ракет, на что ЦАХАЛ так же ответил ракетными ударами. Кибератака произошла параллельно с этим, после чего упомянутое здание в секторе Газа, очевидно, и пополнило список целей.

Фото: Армия обороны Израиля 

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