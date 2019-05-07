В минувшие выходные на официальных страницах Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в социальных сетях появилось сообщение о необычном отражении кибератаки со стороны ХАМАС. Представители ЦАХАЛ пояснили, что сначала отразили атаку в виртуальном пространстве, а потом ВВС развили этот успех в пространстве физическом. Ниже можно увидеть видео авиаудара (отметим, что о таких бомбардировках предупреждают заранее, чтобы избежать жертв со стороны мирного населения).

בסוף השבוע האחרון סוכל, בפעילות משותפת של שירות הביטחון הכללי וצה"ל, ניסיון של חמאס לשימוש במימד הסייבר לצרכי פגיעה ביעדים ישראלים.

בהמשך לפעילות הסיכול הטכנולוגי, מטוסי קרב של צה"ל תקפו הלילה מבנה ממנו פעל מערך הסייבר של חמאס pic.twitter.com/O2QfruHs2w — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 5, 2019

Никаких подробностей о самом киберинциденте Армия обороны Израиля не раскрывает, но утверждается, что в уничтоженном здании находился центр киберопераций ХАМАС, в котором работали оперативники, осуществлявшие атаку.

Похоже, произошедшее станет первым случаем в истории, когда страна в реальном времени ответила на кибератаку атакой обычной.

Тем не менее, стоит заметить, что похожие прецеденты уже имели место и ранее. К примеру, в 2015 году США стали первой страной в мире, в принципе применившей военную силу в ответ на кибератаки. Тогда американский беспилотник ликвидировал хакера Джунаида Хуссейна (Junaid Hussain), гражданина Великобритании, который еще в 2012 году отсидел полгода за взлом адресной книги премьер министра Великобритании, а затем присоединился к запрещенной в РФ организации ИГИЛ. Считалось, что именно он возглавлял хакерское подразделение под названием «Киберхалифат», на счету которого было немало серьезных преступлений, в том числе взлом аккаунтов Пентагона в социальных сетях.

Однако ликвидация Хуссейна не являлась немедленным ответом на кибератаку — для подготовки к этой операции США понадобилось много месяцев. В свою очередь, ЦАХАЛ отреагировал в режиме реального времени: в минувшие выходные ситуация в регионе обострилась, боевики радикального движения «Палестинский исламский джихад» и движения ХАМАС выпустили по Израилю более 600 ракет, на что ЦАХАЛ так же ответил ракетными ударами. Кибератака произошла параллельно с этим, после чего упомянутое здание в секторе Газа, очевидно, и пополнило список целей.

Фото: Армия обороны Израиля