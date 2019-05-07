Эксперты «Лаборатории Касперского» опубликовали отчет, посвященный APT-угрозам в первом квартале 2019 года. По статистике исследователей, в последние месяцы русскоязычные киберпреступники ушли в тень и в основном были неактивны.

Лишь немногие группировки вели себя активно, среди них Sofacy и Turla. Эксперты предполагают, что, возможно, затишье связано с изменениями в этих структурах. Наиболее «громкой» кампанией прошедшего периода стала операция ShadowHammer — сложная целевая атака на цепочки поставок, затронувшая Asus и ряд других компаний.

В январе, феврале и марте APT-атаки были нацелены преимущественно на жертв из Юго-Восточной Азии. Оставались активными и китайскоговорящие группировки, которые проводили кампании разного уровня сложности. Например, группа CactusPete, ведущая свою деятельность с 2012 года, внедряла новые варианты загрузчиков и бэкдоров, а также перекомпонованные эксплоиты для уязвимости нулевого дня в движке VBScript, ранее использовавшиеся участниками группировки DarkHotel.

По данным аналитиков, основным драйвером APT-атак в первом квартале была геополитика, но также злоумышленники довольно часто интересовались криптовалютами. Кроме того, атаки часто проводились с помощью коммерческого шпионского ПО: в первые три месяца года были выявлены, например, новый вариант программы FinSpy и операция LuckyMouse, для реализации которой использовались утекшие в сеть разработки компании Hacking Team.