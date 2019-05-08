К формату соревнований The StandOff для взрослых за последние несколько лет участники форума Positive Hack Days уже привыкли, а в этом году организаторы запустят его новое ответвление, которое назвали The StandOff Kids. На самом деле, это полноценный детский трек, который пройдет на площадке форума в Крокус Экспо 22 мая 2019 года. Главная его цель ─ познакомить юных гостей форума с азами киберграмотности, информационной и финансовой безопасности. Мероприятие рассчитано на гостей в возрасте от 8 до 13 лет и пройдет при поддержке ФинЦЕРТ (Банк России) и Школы программирования CODDY.

«Возрастные рамки среднестатистического пользователя онлнайн-среды год от года становятся все шире. И сегодня уже младшие школьники (если не еще более юные представители нашего общества) нередко оказываются уверенными пользователями различных онлайн-сервисов, умных гаджетов, а порой и социальных сетей. Поэтому оставлять без внимания киберграмотность юного поколения никак нельзя. Мы уже в прошлом году подумывали о том, чтобы создать внутри своего мероприятия своего рода детскую площадку, нацеленную на знакомство детей с особенностями киберпространства и существующими в нем рисками, которых стоит избегать, ─ рассказывает продюсер форума Виктория Алексеева. ─ В этом году нам удалось найти соратников и реализовать свою идею».

Программа мероприятия включает в себя несколько интерактивных блоков продолжительностью несколько часов (с 13:00 до 17:00). Его участники смогут изучить азы шифрования, разобрать варианты взлома шифров (начиная от самого простого перебора значений и заканчивая более сложными историями), изучить методы социальной инженерии и научатся их распознавать, познакомятся со стеганографией (методом скрытой передачи сообщений). Также значительное внимание будет уделено личной информационной безопасности (правилам кибер-гигиены, которые необходимо соблюдать в современном мире) и финансовой грамотности.

Участие в мероприятии для детей бесплатное, но количество допустимых мест ограничено, поэтому необходима предварительная регистрация, которую необходимо пройти до 17 мая 2019 года. Для регистрации нужно заполнить специальную форму.

Обращаем ваше внимание, что мероприятие предназначено только для детской аудитории: сопровождающие детей взрослые могут оставить детей под присмотром аниматоров на все время мероприятия. При желании посетить форум взлослому сопровождающему необходимо приобрести билет. С подробной программой мероприятия можно ознакомиться на сайте форума.