Представители Министерства правосудия и безопасности Нидерландов (Ministerie van Justitie en Veiligheid) сообщили, что в результате неудачного обновления ПО они на некоторое время лишились возможности отслеживать местонахождение подозреваемых, а также лиц, заключенных под домашний арест и отпущенных под залог.

Дело в том, что после обновления программного обеспечения специальные браслеты, которые используются для мониторинга местоположения осужденных и подозреваемых, перестали корректно работать и не передавали сигналы на пульт правоохранителей. В результате сотрудники полиции и других ведомств были вынуждены реагировать быстро и заключили под стражу подозреваемых из групп повышенного риска. К другим осужденным и подозреваемым приходили с визитами и проверками, третьих просили срочно отметиться в полицейских участках или у надзирающих офицеров.

Сбой в системе был устранен в течение суток, и в настоящее время представители Министерства правосудия и безопасности уверяют, что ситуация под контролем.

Стоит сказать, что это не первый подобный случай в практике голландских правоохранителей. В августе 2018 года из-за массового сбоя в работе сотовых операторов система наблюдения за подозреваемыми и осужденными тоже фактически ушла в оффлайн. Тогда нидерландский Минюст сообщал, что временно «потерял из виду» примерно 450 человек из 700, за которыми осуществлялось наблюдение.

Фото: Ministerie van Justitie en Veiligheid