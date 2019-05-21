В международном выставочном центре «Крокус Экспо» открылся ежегодный форум по практической информационной безопасности Positive Hack Days. Мероприятие, организованное компанией Positive Technologies, собрало экспертов в области информационной безопасности и IT-технологий из разных стран, молодых ученых, представителей бизнеса и власти. 21 и 22 мая на площадке состоятся более 100 событий: докладов, мастер-классов, секций, конкурсов и соревнований.

Традиционно PHDays — это возможность заглянуть в будущее. На форуме продемонстрируют новые угрозы информационной безопасности, с которыми вскоре мы можем столкнуться. Слушателей ждут десятки технических докладов и обсуждений, разделенных на шесть потоков. Появится также defensive-трек по выявлению инцидентов и противодействию им.

Одним из ключевых докладчиков PHDays 9 стал знаменитый исследователь безопасности сетей GSM Карстен Ноль (Karsten Nohl). В 2009 году ему удалось взломать алгоритм кодирования данных в сетях GSM, а в 2013 году он обнаружил уязвимость в SIM-картах, которая позволяла подслушивать разговоры владельца телефона, перехватывать SMS и совершать платежи. На форуме Карстен Ноль представит доклад «Что там у айсберга под водой: поговорим о реальных киберугрозах» с глобальным анализом данных об уровне защищенности тысяч компаний из десятков отраслей.

Наиболее динамичная часть Positive Hack Days — хакерские конкурсы. В ходе главного соревнования форума The Standoff развернется противостояние команд нападающих и специалистов по отражению кибератак. Кроме того, в течение двух дней форума посетители смогут побороться за звание «промышленного ниндзя», вызвав аварию на заводе по перекачке газа, испытать свои силы во взломах сетей сотовой связи, банкоматов, веб-приложений, оценить свои навыки в расследовании инцидентов. В рамках конкурсов будут продемонстрированы угрозы безопасности современных городских и промышленных инфраструктур, бытового и промышленного интернета вещей.

«PHDays — одно из ключевых мероприятий отрасли и в немалой степени благодаря высокому уровню контента. Здесь посетителям не придется слушать презентации, которые спикеры уже читали по многу раз на других конференциях. Выступления содержат минимум маркетинга и максимум реального практического опыта, — говорит Владимир Дрюков, директор центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании «Ростелеком-Solar». — Разумеется, с годами PHDays меняется: из сугубо технического форума по вопросам информационной безопасности он стал более универсальным мероприятием, полезным и для бизнес-аудитории. Не потеряв в качестве технического контента, PHDays привлек на площадку спикеров, которые рассказывают о глобальных трендах в индустрии, новых вызовах и задачах. Так, на ближайшем форуме будет очень интересно обсудить с экспертами рынка тему защиты АСУ ТП и IoT и, как всегда, послушать доклады на тему форензики и новых методов атак».

«Уровень PHDays — это ежегодное соревнование организаторов с самими собой, в котором каждый последующий форум превосходит по всем показателям прошлогодний, — отметил директор по развитию бизнеса направления Positive Technologies в компании MONT Григорий Галкин. — Прежде всего это актуальность и качество докладов, зрелищность и, конечно же, качество мероприятия в целом. В этом году нас ждет новая площадка, которая подарит посетителям больше площади, а это значит — больше докладов и больше гостей!»

Главная тема PHDays 9 — «Взлом константы». В экспериментальной секции Tech & Society представители различных сфер бизнеса и творческих профессий рассказывают о своих методах развития критического мышления (к которому относится и «хакерское» мышление) и успешных кейсах из своей практики реализации своих идей и развитии собственной личности.