Специалисты IBM X-Force опубликовали исследование, посвященное краху хактивисткого движения, произошедшему в последние годы. Так, уровень активности хактивистов снизился на 95% по сравнению с 2015 годом, когда было зафиксировано 35 подобных инцидентов. Уже в 2017 году было зарегистрировано всего пять таких инцидентов, в 2018 году — два, а в первые месяцы текущего года и вовсе ни одного.

Исследователи считают, что эти изменения порождены двумя основными факторами: «смертью» Anonymous, а также пристальным вниманием со стороны правоохранительных органов, которые изрядно проредили ряды хактивистов в последнее время.

По данным IBM X-Force, хакерский коллектив Anonymous ранее был ответственен примерно за 45% всех атак хактивистов в целом, то есть держался с огромным отрывом от ближайших конкурентов в лице групп Lizard Squad и DownSec.

В начале 2010 годов Anonymous взламывали самые разные компании и правительственные сети по самым разным социальным причинам, но затем название Anonymous стало вся чаще мелькать в связи с различными политическими кампаниями, которые начались примерно в 2016 году: #OpKKK (обнаружение членов ККК), #OpParis (обнаружение членов запрещенной в РФ организации ИГИЛ), #OpISIS (обнаружение членов запрещенной в РФ организации ИГИЛ и их сайтов), #OpWhale (взлом сайтов японского и исландского правительств в связи с незаконным китобойным промыслом). По данным IBM, подобная активность отвратила многих хактивистов от Anonymous.

Более того, участились случаи, когда от имени Anonymous в сеть сливали данные, украденные у политических организаций, и нередко эти данные были поддельными. В результате даже возникло такое понятие как fake Anons («фальшивые анонимы»), под которым подразумевались люди, продвигающие под именем Anonymous собственные интересы или пытающиеся таким образом заработать. Аналитики отмечают, что именем знаменитых хактивистов прикрывались в том числе и спецслужбы разных стран мира, продвигая политическую пропаганду и не только.

В итоге, в отсутствии лидера и единой идеологии, в стане хактивистов воцарился настоящий хаос, а движение оказалось расколото на множество мелких подгрупп, чьи атаки были порой неэффективны, причиняли вред невинным людям и вызывали только презрение и насмешки.

К тому же за хактивистов серьезно взялись правоохранительные органы разных стран мира. По данным IBM, с 2011 года в США, Великобритании и Турции арестовали по меньшей мере 62 хактивиста (и это только те аресты, о которых известно широкой общественности).