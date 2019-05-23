В рамках майского «вторника обновлений» компания Microsoft исправила критическую уязвимость CVE-2019-0708 (она же BlueKeep), связанную с работой Remote Desktop Services (RDS) и RDP. Хотя технические детали проблемы не раскрывались из-за ее высокой серьезности, известно, что с помощью этого бага атакующие могут выполнять произвольный код без авторизации и распространять свою малварь подобно червю.Напомню, проблема опасна для Windows Server 2008, Windows 7, Windows 2003 и Windows XP.

Невзирая на отсутствие подробностей о баге, ИБ-эксперты уже продемонстрировали ряд эксплоитов для свежей проблемы. К примеру, инженеры McAfee опубликовали видео работающего эксплоита, с помощью которого на уязвимой машине запускается калькулятор.

Хотя код эксплоита опубликован не был, исследователи подтверждают информацию, ранее обнародованную Microsoft, и пишут, что снизить риски от этой проблемы возможно включив Network Level Authentication (NLA). Кроме того в McAfee рекомендуют отключить или ограничить RDP,  а также следить за клиентскими запросами MS_T120 по всем каналам, отличным от 31.

Кроме того, проблему CVE-2019-0708 можно эксплуатировать для реализации DoS-атак, что уже успешно продемонстрировали эксперты Check Point и «Лаборатории Касперского».

Также работающий PoC-эксплоит для уязвимости BlueKeep создал ИБ-исследователь, известный под псевдонимом Valthek, и работоспособность этого решения (пока не опубликованного в открытом доступе) уже подтвердили эксперты McAfee.

Учитывая серьезность проблемы BlueKeep, а также многочисленные эксплоиты, разработанные экспертами, хакеры явно тоже не заставят себя ждать, и вскоре можно ожидать новостей об эксплуатации свежей уязвимости в реальных атаках.

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