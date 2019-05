В рамках майского «вторника обновлений» компания Microsoft исправила критическую уязвимость CVE-2019-0708 (она же BlueKeep), связанную с работой Remote Desktop Services (RDS) и RDP. Хотя технические детали проблемы не раскрывались из-за ее высокой серьезности, известно, что с помощью этого бага атакующие могут выполнять произвольный код без авторизации и распространять свою малварь подобно червю.Напомню, проблема опасна для Windows Server 2008, Windows 7, Windows 2003 и Windows XP.

Невзирая на отсутствие подробностей о баге, ИБ-эксперты уже продемонстрировали ряд эксплоитов для свежей проблемы. К примеру, инженеры McAfee опубликовали видео работающего эксплоита, с помощью которого на уязвимой машине запускается калькулятор.

Хотя код эксплоита опубликован не был, исследователи подтверждают информацию, ранее обнародованную Microsoft, и пишут, что снизить риски от этой проблемы возможно включив Network Level Authentication (NLA). Кроме того в McAfee рекомендуют отключить или ограничить RDP, а также следить за клиентскими запросами MS_T120 по всем каналам, отличным от 31.

Кроме того, проблему CVE-2019-0708 можно эксплуатировать для реализации DoS-атак, что уже успешно продемонстрировали эксперты Check Point и «Лаборатории Касперского».

The last 3 days were intense, but with help from the @_CPResearch_ team, we now have a working BSOD PoC for CVE-2019-0708. Time to catch some sleep. pic.twitter.com/GUy8Jya2OC

We analyzed the vulnerability CVE-2019-0708 and can confirm that it is exploitable.

We have therefore developed detection strategies for attempts to exploit it and would now like to share those with trusted industry parties.

Please contact: nomoreworm@kaspersky.com pic.twitter.com/pEzuEzok0d

— Boris Larin (@oct0xor) May 20, 2019