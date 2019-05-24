Еще в 2017 году эксперты Fidus Information Security обнаружили RCE-уязвимость в роутерах компании TP-Link. Проблема позволяла злоумышленнику получить полный доступ к уязвимому маршрутизатору. Нужно отметить, что для работы эксплоита требовалось, чтобы на устройстве был активен пароль по умолчанию, но, как известно, многие не меняют установленные «из коробки» пароли.

Тогда, всего через несколько недель, инженеры TP-Link выпустили исправление для маршрутизаторов WR940N, но уже в 2018 году исследователи заметили, что перед той же проблемой уязвимы и роутеры TP-Link WR740N, так как компания использовала в этих моделях один и тот же уязвимый код. Повторно обнаруженная ошибка снова была оперативно исправлена, но, как выяснилось теперь, инженеры TP-Link не спешили публиковать на официальном сайте обновленные версии прошивок.

Журналисты издания TechCrunch обратили внимание на этот факт и сообщили, что даже в начале текущей недели на сайте по-прежнему не было опубликовано обновлений для WR740N и вышеописанной уязвимости. После этого журналисты обратились за комментарием к представителям компании. В TP-Link ответили, что «в настоящее время обновление доступно по запросу технической поддержки», не объяснив причин столь странного решения. Лишь после того как на TechCrunch появилась заметка о происходящем, официальный сайт производителя наконец обновился, и безопасная версия прошивки стала доступна для скачивания всеми желающими.

Представители TP-Link отказался сообщать, сколько потенциально уязвимых маршрутизаторов было продано за все время, но отметили, что выпуск модели WR740N был прекращен еще в 2017 году. Тогда журналисты изучили вопрос самостоятельно и поискали означенные сетевые устройства через IoT-поисковики Shodan и Binary Edge. Как оказалось, суммарно в интернете можно обнаружить от 129 000 до 149 000 таких роутеров (хотя количество уязвимых устройств, вероятно, все же значительно меньше).