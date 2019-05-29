Эксперты компании Trend Micro обнаружили интересую модификацию IoT-вредоноса Mirai, получившую идентификатор Backdoor.Linux.MIRAI.VWIPT и использующую для атак набор из 13 эксплоитов. Почти все эти эксплоиты (кроме двух) ранее уже использовались различными разновидностями Mirai, однако hfytt никогда не встречались в такой комбинации и в рамках одной кампании.

Данная версия вредоноса, как и другие вариации Mirai, умеет перебирать распространенные учетные данные по умолчанию, но также нацелена на следующие уязвимости: в сетевых видеорегистраторах Vacron; роутерах Dasan GPON; устройствах D-Link; различных устройствах CCTV и DVR; девайсах, использующих Realtek SDK с демоном miniigd; беспроводных роутерах EirD1000; Netgear DGN1000; Netgear R7000 и R6400; MVPower DVR; роутерах Huawei HG532; роутерах Linsys E-series; а также ThinkPHP 5.0.23/5.1.31.

В своем отчете эксперты приводят список уязвимостей, и рассказывают, в каких еще атаках применялись эсплоиты для них.

Исследователи заключают, что стоящие за новой вариацией Mirai злоумышленники, похоже, просто копировали код и техники у своих «коллег по цеху», а вместе с этим и эксплоиты, которые использовались в предыдущих случаях. Также выбор именно этих эксплоитов может объясняться тем, что многие из уязвимых устройств до сих пор широко используются, а администраторы не торопятся устанавливать на них исправления для известных уязвимостей.