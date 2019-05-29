Xakep #242. Фаззинг
Эксперты компании Trend Micro обнаружили интересую модификацию IoT-вредоноса Mirai, получившую идентификатор Backdoor.Linux.MIRAI.VWIPT и использующую для атак набор из 13 эксплоитов. Почти все эти эксплоиты (кроме двух) ранее уже использовались различными разновидностями Mirai, однако hfytt никогда не встречались в такой комбинации и в рамках одной кампании.
Данная версия вредоноса, как и другие вариации Mirai, умеет перебирать распространенные учетные данные по умолчанию, но также нацелена на следующие уязвимости: в сетевых видеорегистраторах Vacron; роутерах Dasan GPON; устройствах D-Link; различных устройствах CCTV и DVR; девайсах, использующих Realtek SDK с демоном miniigd; беспроводных роутерах EirD1000; Netgear DGN1000; Netgear R7000 и R6400; MVPower DVR; роутерах Huawei HG532; роутерах Linsys E-series; а также ThinkPHP 5.0.23/5.1.31.
В своем отчете эксперты приводят список уязвимостей, и рассказывают, в каких еще атаках применялись эсплоиты для них.
|Эксплоит
|Уязвимые устройства
|Другие атаки
|1
|Vacron NVR CVE
|RCE в сетевых видеорегистраторах Vacron
|Omni
|2
|CVE-2018-10561, CVE-2018-10562
|Обход аутентификации и инъекции команд в GPON-маршрутизаторах Dasan
|Omni
Mirai-подобные сканирования
|3
|CVE-2015-2051
|Связанное с Home Network Administration Protocol (HNAP) SOAPAction-header выполнение команд в устройствах D-Link
|Omni
Hakai
|4
|CCTV-DVR RCE
|RCE-баги в оборудовании разных вендоров CCTV-DVR
|Omni
Yowai
|5
|CVE-2014-8361
|Universal Plug and Play (UPnP) Simple Object Access Protocol (SOAP) инъекции команд в устройствах, использующих Realtek SDK с демоном miniigd
|Omni
|6
|UPnP SOAP TelnetD command execution
|UPnP SOAP выполнение команд в устройствах D-Link
|Omni
|7
|Eir WAN side remote command injection
|WAN инъекции команд в беспроводных роутерах Eir D1000
|Omni
|8
|Netgear Setup.cgi RCE
|RCE-баг в Netgear DGN1000
|Omni
|9
|CVE-2016-6277
|RCE-баг в Netgear R7000 и R6400
|Omni
Заражения VPNFilter
|10
|MVPower DVR shell command execution
|RCE –уязвимость, работающая без аутентификации в MVPower DVR
|Omni
|11
|CVE-2017-17215
|Выполнение произвольных команд в роутерах Huawei HG532
|Omni
Satori
Miori
|12
|Linksys RCE
|RCE-проблема в роутерах Linksys E-series
|TheMoon
|13
|ThinkPHP 5.0.23/5.1.31 RCE
|RCE-проблема, затрагивающая ThinkPHP 5.0.23/5.1.31
|Hakai
Yowai
Исследователи заключают, что стоящие за новой вариацией Mirai злоумышленники, похоже, просто копировали код и техники у своих «коллег по цеху», а вместе с этим и эксплоиты, которые использовались в предыдущих случаях. Также выбор именно этих эксплоитов может объясняться тем, что многие из уязвимых устройств до сих пор широко используются, а администраторы не торопятся устанавливать на них исправления для известных уязвимостей.
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