Роскомнадзор сообщает, что 31 мая 2019 года компания Match Group, LLC, владеющая мобильным приложением Tinder, была включена в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Это произошло в ответ на требование Роскомнадзора, после того как компания предоставила необходимые сведения.

Реестр организаторов информации формируется Роскомнадзором совместно с органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, и органами государственной безопасности в соответствии с Федеральным законом № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В соответствии со ст. 10.1 данного закона организаторы распространения информации обязаны предоставить в Роскомнадзор контактные сведения, необходимые для внесения в реестр и дальнейшего взаимодействия.

Согласно закону, организатором распространения информации в сети Интернет «является лицо, осуществляющее деятельность по обеспечению функционирования информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети Интернет».

В официально документации Tinder можно найти исчерпывающую информацию о том, какие именно данные о своих пользователях собирает сервис (и, соответственно, может предоставить по запросу правоохранительных органов).