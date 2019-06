Специалисты Microsoft Security Intelligence предупредили пользователей о спам-кампании, письма которой содержат вредоносные документы RTF. Злоумышленники заражают системы пользователей вредоносным ПО практически без взаимодействия с жертвами: достаточно просто открыть приложенный к письму файл RTF.

An active malware campaign using emails in European languages distributes RTF files that carry the CVE-2017-11882 exploit, which allows attackers to automatically run malicious code without requiring user interaction. pic.twitter.com/Ac6dYG9vvw

— Microsoft Security Intelligence (@MsftSecIntel) June 7, 2019