Релиз VLC 3.0.7, вышедший в свет в прошлую пятницу, стал самым крупным обновлением безопасности за всю историю популярного плеера. И всё благодаря bug bounty программе Free and Open Source Software Audit (FOSSA), которую спонсируют власти ЕС.

Напомню, что в рамках FOSSA исследователям предложили искать баги в составе Filezilla, Apache Kafka, Notepad++, PuTTY, VLC Media Player, midPoint, FLUX TL, KeePass, 7-zip, Digital Signature Services, Drupal, GNU C Library (glibc), PHP Symfony, Apache Tomcat и WSO2. При этом максимальный размер выплаты, 90 000 евро, был установлен за баги в PuTTY, а выплаты за уязвимости в других продуктах варьируются от 25 000 до 89 000 евро. Для VLC максимальный размер вознаграждения составляет 60 000 долларов.

Глава VideoLan и один из ведущих разработчиков VLC Media Player Жан-Батист Кемпф (Jean-Baptiste Kempf) рассказал, что благодаря работе исследователей и выплатам FOSSA релиз VLC 3.0.7 получился особенным. В общей сложности в этом выпуске было исправлено 33 уязвимости. Две проблемы получили статус высокоопасных, 21 баг оценивается как средний, и еще 20 уязвимостей считаются малоопасными. Наиболее результативным из всех исследователей стал пользователь под ником ele7enxxh, который нашел сразу 13 багов на общую сумму 13 265 долларов.

Первый из двух вышеупомянутых высоопасных багов связан с out-of-bound записью и библиотекой faad2, а другая проблема — это переполнение стекового буфера в модуле RIST VLC 4.0.

Установить новую версию плеера, по понятным причинам, крайне рекомендовано всем пользователям VLC. Полный список изменений в VLC 3.0.7 можно увидеть здесь.