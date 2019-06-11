В интервью немецкому изданию T3N глава Mozilla Corporation Крис Берд (Chris Beard) сообщил, что в этом году планируется представить платный пакет услуг для Firefox, доступный по подписке. Пользователи этого премум-сервиса получат доступ к стандартному Firefox, а также к ряду дополнительных услуг. Тестирование премиум-версии запланировано на осень текущего года.

Какими именно будут доступные только для платных пользователей функции, еще не решено окончательно, но Берд говорит, что, скорее всего, среди них будут VPN и безопасное пространство для хранения данных. При этом подчеркивается, что текущие функции Firefox останутся бесплатными, то есть разработчики не намерены переводить ранее бесплатные функции на премиум-уровень. Напомню, что тестирование премиального VPN-сервиса Mozilla стартовало еще в прошлом году, и проект создан совместно с ProtonVPN.

Берд пояснил журналистам, что сейчас у Mozilla есть три основных источника доходов, и разработчики хотели бы изменить их баланс. Так, в настоящее время около 90% доходов Mozilla — это деньги от партнерских отношений с поисковыми системами (в основном Google). В этом свете премиум-функции по подписке могут оказаться удобным и выгодным для всех способом монетизации, который поможет разработчикам меньше зависеть от поисковиков.