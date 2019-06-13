Неизвестные похитили у лидера группы Radiohead Тома Йорка 18 часов неизданных записей, сделанных во время работы над альбомом «OK Computer», вышедшем в 1997 году, и хранившихся на архивных минидисках.

Гитарист группы Джонни Гринвуд рассказал в Twitter и Facebook, что после кражи хакеры попытались шантажировать группу. За записи, непредназначенные для публики, вымогатели требовали 150 000 долларов выкупа, а в противном случае угрожали опубликовать их в открытом доступе.

Но вместе ведения переговоров со злоумышленниками или игнорирования проблемы Radiohead решили поступить иначе. Музыканты сами опубликовали все 18 часов неизданных материалов на платформе Bandcamp, где до 28 июня 2019 года их можно послушать совершенно бесплатно, а загрузить за 18 фунтов. Более того, все собранные таким образом средства будут преданы на благотворительность, в пользу движения Extinction Rebellion.