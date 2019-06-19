Специалисты Google разработали специальное разрешение для браузера Chrome, Suspicious Site Reporter, которое поможет сообщать о небезопасных сайтах. Разрешение упростит передачу сообщений о вредоносных сайтах команде Google Safe Browsing, чтобы ее эксперты могли рассмотреть жалобы, проанализировать их и внести сайты в черные списки Chorme и других браузеров, поддерживающих Safe Browsing API.

Данный API поддерживается не только мобильными и настольными версиями Chrome, но также мобильными и настольными версиями Mozilla Firefox и Apple Safari. Суммарно Safe Browsing защищает около 4 млрд устройств, браузеров и приложений по всему миру.

Suspicious Site Reporter добавляет специальный значок на панель инструментов Google Chrome При нажатии на него открывается всплывающее окно, через которое пользователи могут подать автоматическую жалобу о текущем сайте, который кажется им подозрительным. Фактически пользователь передаст специалистам не только сам URL-адрес, но также снимок экрана, содержимое DOM (включая полный HTML) и информацию обо всей цепочке рефералов.

«Если сайт в итоге будет добавлен в списки Safe Browsing, вы поможете защитить не только пользователей Chrome, но и пользователей других браузеров, и всего интернета», — пишут инженеры Google.

Помимо расширения Suspicious Site Reporter, эксперты Google анонсировали и еще одно нововведение. Теперь пользователям Google Chrome 75 будут доступны новые предупреждения о безопасности, которые будут отображаться, когда человек посещает сайты с подозрительными и вводящими в заблуждение URL-адресами. К примеру, сайт paypai.com явно пытается имитировать paypal.com, go0gle.com подражает google.com и так далее.