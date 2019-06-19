Xakep #242. Фаззинг
Специалисты Google разработали специальное разрешение для браузера Chrome, Suspicious Site Reporter, которое поможет сообщать о небезопасных сайтах. Разрешение упростит передачу сообщений о вредоносных сайтах команде Google Safe Browsing, чтобы ее эксперты могли рассмотреть жалобы, проанализировать их и внести сайты в черные списки Chorme и других браузеров, поддерживающих Safe Browsing API.
Данный API поддерживается не только мобильными и настольными версиями Chrome, но также мобильными и настольными версиями Mozilla Firefox и Apple Safari. Суммарно Safe Browsing защищает около 4 млрд устройств, браузеров и приложений по всему миру.
Suspicious Site Reporter добавляет специальный значок на панель инструментов Google Chrome При нажатии на него открывается всплывающее окно, через которое пользователи могут подать автоматическую жалобу о текущем сайте, который кажется им подозрительным. Фактически пользователь передаст специалистам не только сам URL-адрес, но также снимок экрана, содержимое DOM (включая полный HTML) и информацию обо всей цепочке рефералов.
«Если сайт в итоге будет добавлен в списки Safe Browsing, вы поможете защитить не только пользователей Chrome, но и пользователей других браузеров, и всего интернета», — пишут инженеры Google.
Помимо расширения Suspicious Site Reporter, эксперты Google анонсировали и еще одно нововведение. Теперь пользователям Google Chrome 75 будут доступны новые предупреждения о безопасности, которые будут отображаться, когда человек посещает сайты с подозрительными и вводящими в заблуждение URL-адресами. К примеру, сайт paypai.com явно пытается имитировать paypal.com, go0gle.com подражает google.com и так далее.
«Новый механизм предупреждений сравнивает URL-адрес страницы, на которой вы находитесь сейчас, с URL-адресами страниц, которые вы посещали недавно. Если URL выглядят похожим образом и могут ввести вас в заблуждение, вы увидите предупреждение, которое поможет вам оставаться в безопасности», — объясняют специалисты.
Andhacker
19.06.2019 at 22:49
Возможно они выпускают идеальное расширение для браузеров…
https://xakep.ru/2019/06/03/manifest-v3/