На этой неделе власти американского города Ривьера-Бич (штат Флорида) выплатили 65 биткоинов (около 600 000 долларов США) выкупа, чтобы восстановить ИТ-инфраструктуру после атаки шифровальщика, произошедшей 29 мая 2019 года. По данным CBS News, такое решение было принято тогда, когда официальные лица пришли к выводу, что иного способа восстановить городские файлы попросту не существует.

Атака, произошедшая в конце мая, началась с сотрудника полицейского управления Ривьера-Бич, — тот открыл вредоносный email, и вымогатели сумели проникнуть в городскую сеть, заразив множество систем неназванным шифровальщиком. В итоге блокированы оказались практически все городские службы, не считая разве что 911, работавшей в ограниченном режиме. До сих пор не функционируют официальный сайт города, почтовый сервер, биллинговая система и многое другое. Все коммуникации осуществляются только по телефону, лично или при помощи информационных постеров.

Стоит отметить, что выплатой выкупа расходы города не ограничились. Дело в том, что изначально город не собирался платить преступникам, и еще 3 июня городские власти решили потратить 941 000 долларов на приобретение 310 новых компьютеров, 90 ноутбуков и другого оборудования, необходимого для восстановления работы инфраструктуры. Но как стало ясно в последующие недели, все это не помогло восстановить доступ ко всем зашифрованным данным. В итоге на этой неделе городские власти все же выплатить выкуп, причем, по данным местных СМИ, голосование по данному вопросу заняло не более пары минут.

Напомню, что 600 000 долларов выкупа – это далеко не рекорд, а ситуация в целом не уникальна. К примеру, весной текущего года власти округа Джексон (штат Джорджия) попали в аналогичную ситуацию и приняли решение заплатить 400 000 долларов авторам шифровальщика Ryuk. Также можно вспомнить о том, летом 2017 года южнокорейский хостинг-провайдер Nayana, тоже пострадавший от атаки шифровальщика, был вынужден заплатить вымогателям почти полтора миллиона долларов США в биткоинах.