Эксперты Group-IB зафиксировали новые атаки шифровальщика Troldesh (он же Shade) на российские компании. Теперь злоумышленники отправляют вредоносные письма от имени сотрудников крупных авиакомпаний, автодилеров и СМИ. Только в июне 2019 года Group-IB зафиксировала более 1100 фишинговых писем, содержащих Troldesh, всего же во втором квартале 2019 года их количество превысило 6 000. На данный момент кампания по рассылке вымогателя все ещё активна.

Напомню, что предыдущая крупная кампания Troldesh была в марте этого года: тогд рассылка шифровальщика Troldesh была также нацелена на российские компании и шла от лица представителей известных брендов — ритейла, финансовых и строительных компаний.

Шифровальщика Troldesh также известнен под именами Shade, XTBL, Trojan.Encoder.858, Da Vinci, No_more_ransome. Его управляющие серверы размещены в сети Tor и постоянно перемещаются, что осложняет блокировку малвари, повышая вероятность заражения.

Troldesh продается и сдается в аренду на специализированных площадках в даркнете, в связи с чем постоянно приобретает новую функциональность и меняет способы распространения.

Последние кампании с Troldesh показали, что теперь он не только шифрует файлы, но еще майнит криптовалюту и генерирует трафик на сайты для увеличения посещаемости и доходов от онлайн-рекламы.

Масштаб атак с использованием Troldesh во втором квартале 2019 года стал в 2,5 раза чем за весь 2018 год. На июнь текущего года пришелся новый пик активности шифровальщика. Письма, содержащие Troldesh, теперь отправляются якобы с почтовых ящиков авиакомпаний (например, «Полярные авиалинии»), автодилеров («Рольф») и от СМИ (РБК, Новосибирск-online).

В тексте перехваченных писем злоумышленники представляются сотрудниками этих компаний и просят открыть вложение — запароленный архивный файл, в котором якобы содержатся подробности некоего «заказа». Адреса отправителей писем подделаны и не имеют к реальным компаниям никакого отношения. В рассылке задействована довольно масштабная инфраструктура, включающая, помимо серверов, зараженные IoT-устройства, например, роутеры.