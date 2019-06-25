Разработчики Raspberry Pi Foundation официально представили четвертое поколение одноплатных компьютеров Raspberry Pi. Теперь миниатюрные «малинки» стали еще мощнее.

Релиз Raspberry Pi 4 состоялся существенно раньше запланированного срока, так как компания Broadcom сумела крайне оперативно запустить в производство чипы BCM2711, лежащие в сердце нового гаджета.

По сравнению с более старыми моделями, Raspberry Pi 4 значительно изменился и обзавелся сразу несколькими заметными новшествами. Основные технические характеристики нового одноплатника таковы:

четырехядерный 64-битный процессор Cortex-A72 с поддержкой H.264 и H.265 и частотой 1,5 ГГц;

оперативная память LPDDR4 SDRAM объемом 1, 2 или 4 Гб на выбор;

два порта micro-HDMI с поддержкой двух мониторов и 4K;

VideoCore VI GPU с поддержкой OpenGL ESx;

поддержка Bluetooth 5.0, два порта USB 3.0 (в дополнение к двум USB 2.0) и порт USB Type-C, заменивший micro-USB;

полноценный Ethernet 1 Гбит/с (USB больше не будет «бутылочным горлышком»), Wi-Fi с поддержкой 802.11ac.

Стоимость новинки напрямую зависит от количества памяти на борту. Так, версия с 1 Гб ОЗУ стоит 35 долларов США, а вариации с 2 и 4 Гб обойдутся в 45 или 55 долларов, соответственно.

Разработчики уверяют, что по производительности Raspberry Pi 4 вполне можно сравнить с дектопами на 32-битной архитектуре. К примеру, специалисты Tom’s Hardware, уже протестировавшие новинку в деле, пишут, что миниатюрный компьютер без труда справляется с такими повседневными задачами, как работа с GIMP, Libre Office и может без труда открывать 15 вкладок в Chromium-браузерах.

К сожалению, нельзя не заметить, что о просмотре YouTube в формате 1080p все же можно не мечтать: по данным Tom’s Hardware, при развороте видео на полный экран наблюдаются явные «тормоза», даже если снизить качество видео до 480p.

