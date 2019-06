Администрация сингапурской криптовалютной биржи Bitrue сообщила о взломе. Неизвестным злоумышленникам удалось похитить с горячего кошелька платформы 9,3 млн токенов Ripple (XRP) и 2,5 миллиона токенов Cardano (ADA) общей стоимостью 4,25 миллиона долларов и 225 000 долларов соответственно.

После обнаружения атаки торги на Bitrue сразу же были прекращены, и в настоящий момент платформа временно не работает. Конечно, расследование инцидента еще далеко от завершения, и практически никаких подробностей опубликовано не было, но, по предварительным данным, в результате атаки пострадали около 90 пользователей Bitrue.

Операторы Bitrue сообщают, что уже сотрудничают правоохранительными органами и представителями других обменников (Bittrex, ChangeNOW и Huobi), стараясь блокировать украденные преступниками средства и помешать деньгам окончательно затеряться.

Представители биржи уверяют, что сейчас ситуация уже находится под полным контролем, и обещают, что всем пострадавшим возместят 100% потерянных средств.

Интересно, что произошедшее стало уже второй кибератакой на Bitrue в текущем году. В январе 2019 года биржа стала жертвой атаки 51%, в ходе которой злоумышленники пытались похитить 13 000 токенов Ethereum Classic (ETC) на сумму более 100 000 долларов. К счастью, тогда подозрительную активность обнаружили вовремя, и атаку удалось предотвратить.

