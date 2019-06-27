В конце мая 2019 года сотрудник итальянской компании Segment Филиппо Кавалларин (Filippo Cavallarin) рассказал о новом способе обхода защиты Gatekeeper в macOS 10.14.5 (Mojave) и ниже. Проблема заключается в том, что Gatekeeper воспринимает внешние накопители и сети как безопасную зону, не применяя к ним флаг com.apple.quarantine, что в сочетании с другими легитимными функциями macOS может привести к запуску недоверенных приложений.

Корень проблемы заключается в том, что macOS поддерживает символические ссылки (symbolic link) во время автоматического монтирования (например, с использованием autofs), что позволяет атакующему выполнить произвольный код, «не потревожив» Gatekeeper.

Хуже того, Кавалларин предупреждал, что инженеры Apple обещали устранить баг в мае 2019 года, однако так и не выпустили исправление, а потом и вообще перестали отвечать на его исследователя.

Теперь, спустя месяц после раскрытия информации о проблеме, патча по-прежнему нет, зато выяснилось, что злоумышленники уже взяли эту уязвимость на вооружение и разрабатывают малварь, которая ее эксплуатирует.

На появление таких вредоносов обратили внимание эксперты компании Intego. Замеченная аналитиками малварь получила имя OSX/Linker, и специалисты связывают ее с рекламным вредоносом OSX/Surfbuyer, полагая, что обе угрозы были созданы одной преступной группой: на это указывают одинаковые сертификаты Apple Developer ID, которые использовались в обоих случаях. В настоящее время Apple уже работает над их аннулированием.

Сообщается, что пока вредонос находится в разработке и еще не был задействован в реальных атаках, однако все найденные образцы OSX/Linker маскировались под установщики Adobe Flash Player. Это один из самых популярных способов обмана пользователей Mac, а также весомое доказательство того, что OSX/Linker не был создан ИБ-экспертами для простого тестирования свежей проблемы.

Хотя авторы вредоноса немного изменили proof-of-concept эксплоит Кавалларина, тот по-прежнему работает и позволяет успешно обмануть Gatekeeper, добившись компрометации уязвимой машины.