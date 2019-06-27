Разработчики Microsoft сообщили, что в работе USB Type-C Connector System Software Interface (UCSI) в Windows 10 1809 обнаружена ошибка, в ряде случаев замедляющая процесс выключения ОС. Баг был обнаружен инженером Microsoft около двух недель тому назад.

Согласно официальным данным, если во время выключения ПК осуществить подключение или отключение устройства USB Type-C (будь это док-станция, зарядное устройство или нечто иное), выключение ОС может занять в среднем на 60 секунд больше, чем обычно. Это происходит в силу того, что UCSI в это время «занят» обработкой нового события подключения или отключения на порту USB Type-C.

Разработчики уверяют, что все это никак не влияет на нормальную функциональность USB Type-C и подключенных устройств, а после перезапуска или пробуждения ОС и порты должны работать как должно.

Пока пользователям Windows 10 1809 просто рекомендуют просто не отключать или не подключать устройства USB Type-C во время выключения ОС. В Windows 10 1903 баг уже устранен.