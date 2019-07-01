Разработчики новой Chromium-версии Edge рассказали, что в браузере появится функциональность Tracking Prevention, призванная защитить пользователей от слежки. Фактически это будет защита от любых агрессивных скриптов, которые повсеместно применяются рекламными компаниями и фирмами, занимающимися веб-аналитикой.

Пока данная функциональность доступна только для пользователей сборок Microsoft Edge Insider 77.0.203.0 и новее.

Принцип работы Tracking Prevention очень похож на работу механизма Enhanced Tracking Protection, который инженеры Mozilla добавили в Firefox и включили по умолчанию для всех пользователей весной текущего года. Так, когда Tracking Prevention будет активен, он будет блокировать «шпионские» скрипты, подгружающиеся с доменов, к которым пользователь не имеет прямого доступа.

Новая защита Edge будет использовать в работе специальные списки Trust Protection Lists. В них войдут организации и их домены, которые точно следят за пользователями, для них функция предотвращения слежки будет активна.

Так, когда пользователь открывает какой-либо сайт, любые URL сторонних доменов на нем проверяются через Trust Protection Lists. Если URL обнаружен в списках, браузер, во-первых, закроет доступ к различным механизмам памяти и, во-вторых, может запретить загрузку любого JavaScript-кода для этого домена вовсе.

У Tracking Prevention будет три уровня блокировок: базовый, сбалансированный и строгий. Первый будет ограничивать только потенциально вредоносные трекеры. Сбалансированный заблокирует все вредоносные трекеры, а также сторонние следящие решения. И, наконец, самый жесткий уровень защиты позволит блокировать практически любые сторонние трекеры, хотя из-за этого может нарушиться нормальная работа сайтов. Вредоносными, к примеру, считаются майнинговые скрипты, а также трекеры, которые создают и запоминают профиль пользователя, основываясь на настройках его браузера.