Xakep #245. Нейросети
Июльское обновление Android (уровней 2019-07-01 и 2019-07-05) принесло исправления для 33 уязвимостей в самой ОС, библиотеках, фремворках, а также закрытых и открытых компонентах Qualcomm. Среди устраненных проблем были и девять критических RCE-багов.
Согласно официальному Android Security Bulletin, наиболее опасной из всех уязвимостей является баг в Media framework, позволяющий удаленным злоумышленникам выполнить произвольный код в контексте привилегированного процесса с помощью специально созданного файла.
Три из девяти критических RCE-багов были обнаружены именно в Media framework. Так, уязвимости CVE-2019-2106 и CVE-2019-2107 угрожают всем версиям Android, начиная от 7.0 и заканчивая 9.0. Тогда как третья проблема, CVE-2019-2109, в свою очередь, для версии 9.0 угрозы не представляет.
Последний, четвертый критический баг, найденный непосредственно в Android, получил идентификатор CVE-2019-2111 и был обнаружен в самой системе. Эта проблема представляет опасность только пользователям Android 9.0.
Остальные серьезные проблемы касаются компонентов Qualcomm.
Разработчики подчеркивают, что никаких признаков эксплуатации этих брешей третьими лицами обнаружено не было.
|CVE
|Идентификатор
|Тип
|Опасность
|Обновленные версии AOSP
|CVE-2019-2106
|A-130023983
|RCE
|Критическая
|7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1, 9
|CVE-2019-2107
|A-130024844
|RCE
|Критическая
|7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1, 9
|CVE-2019-2109
|A-130651570
|RCE
|Критическая
|7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1
|CVE-2019-2111
|A-122856181
|RCE
|Критическая
|9
Другие устраненные в этом месяце проблемы могут приводить к раскрытию и утечке информации или эскалации привилегий.
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