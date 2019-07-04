Аналитики «Лаборатории Касперского» опубликовали детальный отчет о шифровальщик еSodin (также известен как Sodinokibi и REvil), который эксплуатирует уязвимость нулевого дня в Windows (CVE-2018-8453) для повышения привилегий, а также использует для маскировки архитектурные особенности процессора, что нечасто встречается в малвари такого типа.

Sodin требует у своих жертв выкуп в биткоинах, эквивалентный 2500 долларов США. Большая часть пострадавших находится в Азиатско-Тихоокеанском регионе: на Тайване, в Гонконге и Южной Корее.

Эксперты обнаружили Sodin в первой половине 2019 года, и он сразу привлек внимание специалистов: шифровальщик эксплуатировал уязвимость в Oracle Weblogic и атаки на MSP-провайдеров . Затем более детальный анализ выявил и эксплуатацию вышеупомянутой уязвимости в Windows, которую ранее активно использовала хак-группа FruityArmor.

Некоторые признаки позволяют предположить, что Sodin распространяется по RAAS-модели (Ransomware-as-a-Service), то есть продается на черном рынке. С этим связана интересная особенность малвари. Обычно при такой схеме единственный ключ для дешифровки файлов находится в распоряжении распространителей программы. Но функциональность Sodin содержит интресную лазейку, которая позволяет его авторам иметь возможность расшифровывать файлы втайне от распространителей.

Чтобы затруднить анализ вредоносного кода программами-отладчиками и усложнить обнаружение этого шифровальщика защитными решениями, злоумышленники используют редкую в случае программ-вымогателей технику «Небесные врата» (Heaven’s Gate), которая позволяет выполнять 64-разрядный код в 32-разрядном процессе. Отмечу, что впервые данная техника была описана еще в середине 2000-х годов в езине группы 29A, а после распада команды материал был перепечатан в хакерском журнале Valhalla.

Методы распространения данного шифровальщика в большинстве случаев не предполагают каких-либо активных действий со стороны жертвы. Злоумышленники компрометируют серверы, на которых запущено уязвимое ПО, и незаметно для жертвы устанавливают малварь в систему.