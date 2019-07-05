На этой неделе стало известно, что 23-летний Остин Томпсон, более известный под псевдонимом DerpTrolling, был приговорен к 27 месяцам тюремного заключения и крупному штрафу.

Вот уже несколько лет рождественские и новогодние праздники являются настоящей «золотой порой» для DDoS-атак на игровые сервисы. Излюбленными целями атакующих являются серверы PlayStation Network, Xbox, Steam, Blizzard и EA Online. Упомянутое время года хакеры выбирают умышленно, чтобы затроллить как можно больше людей, собиравшихся провести выходные дома с приставкой.

Упомянутая «традиция» берет начало в 2013 году. Тогда хакер, известный под псевдонимом DerpTrolling, впервые устроил масштабные DDoS-атаки на игровые сервисы (Sony PlayStation Network, Valve's Steam, Microsoft Xbox, EA, Riot Games, Nintendo, Quake Live, серверы DOTA2 и League of Legends, и так далее). В то время у компаний еще не было хорошей защиты от подобных атак, и содеянное DerpTrolling имело разрушительный эффект: сервисы вышли из строя на несколько часов или даже дней.

Пример DerpTrolling оказался столь заразительным, что уже в следующем году к рождественским атакам присоединились хакеры из группы Lizard Squad, а в 2015 и 2016 годах эстафету также подхватили группировки Phantom Squad и R.I.U. Star Patrol. В итоге «рождественский DDoS» стал ежегодным развлечением злоумышленников. Лишь в прошлом году атак удалось избежать, так как в конце декабря 2018 года правоохранители закрыли сразу 15 крупных сервисов для DDoS-атак по найму.

Как уже было сказано выше, настоящее имя DerpTrolling — Остин Томпсон (Austin Thompson), сейчас ему 23 года, и он живет в штате Юта, США. Хакер был арестован вскоре после совершенных им атак, в 2014 году. Стоит отметить, что незадолго до этого неизвестные «слили» в сеть его данные, тем самым рассекретив личность DerpTrolling. Впрочем, доподлинно неизвестно, помог ли этот доксинг правоохранительным органам, или слив в итоге не был связан с арестом.

После ареста о DerpTrolling долгое время не было никаких известий, а его учтенная запись в Twitter, где он обычно рассказывал с своих кампаниях и публиковал скриншоты удачных атак, была закрыта вскоре после задержания.

В следующий раз имя Остина попало на страницы СМИ уже осенью 2018 года, когда стало известно, что хакер признал себя виновным и теперь ожидает приговора.

Приговор Остину Томпсону, наконец, был вынесен на этой неделе. Федеральный суд приговорил хакера к 27 месяцам тюремного заключения, а также штрафу в размере 95 000 долларов США, который тот выплатит в качестве компенсации пострадавшей DDoS-атак компании Daybreak Games (бывшая Sony Online Entertainment). Пока Томпсон еще находится на свободе, так как ранее был отпущен под залог. Отбывать свое наказание DerpTrolling начнет 23 августа 2019 года.