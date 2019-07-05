Xakep #245. Нейросети
На этой неделе стало известно, что 23-летний Остин Томпсон, более известный под псевдонимом DerpTrolling, был приговорен к 27 месяцам тюремного заключения и крупному штрафу.
Вот уже несколько лет рождественские и новогодние праздники являются настоящей «золотой порой» для DDoS-атак на игровые сервисы. Излюбленными целями атакующих являются серверы PlayStation Network, Xbox, Steam, Blizzard и EA Online. Упомянутое время года хакеры выбирают умышленно, чтобы затроллить как можно больше людей, собиравшихся провести выходные дома с приставкой.
Упомянутая «традиция» берет начало в 2013 году. Тогда хакер, известный под псевдонимом DerpTrolling, впервые устроил масштабные DDoS-атаки на игровые сервисы (Sony PlayStation Network, Valve's Steam, Microsoft Xbox, EA, Riot Games, Nintendo, Quake Live, серверы DOTA2 и League of Legends, и так далее). В то время у компаний еще не было хорошей защиты от подобных атак, и содеянное DerpTrolling имело разрушительный эффект: сервисы вышли из строя на несколько часов или даже дней.
Пример DerpTrolling оказался столь заразительным, что уже в следующем году к рождественским атакам присоединились хакеры из группы Lizard Squad, а в 2015 и 2016 годах эстафету также подхватили группировки Phantom Squad и R.I.U. Star Patrol. В итоге «рождественский DDoS» стал ежегодным развлечением злоумышленников. Лишь в прошлом году атак удалось избежать, так как в конце декабря 2018 года правоохранители закрыли сразу 15 крупных сервисов для DDoS-атак по найму.
Как уже было сказано выше, настоящее имя DerpTrolling — Остин Томпсон (Austin Thompson), сейчас ему 23 года, и он живет в штате Юта, США. Хакер был арестован вскоре после совершенных им атак, в 2014 году. Стоит отметить, что незадолго до этого неизвестные «слили» в сеть его данные, тем самым рассекретив личность DerpTrolling. Впрочем, доподлинно неизвестно, помог ли этот доксинг правоохранительным органам, или слив в итоге не был связан с арестом.
После ареста о DerpTrolling долгое время не было никаких известий, а его учтенная запись в Twitter, где он обычно рассказывал с своих кампаниях и публиковал скриншоты удачных атак, была закрыта вскоре после задержания.
В следующий раз имя Остина попало на страницы СМИ уже осенью 2018 года, когда стало известно, что хакер признал себя виновным и теперь ожидает приговора.
Приговор Остину Томпсону, наконец, был вынесен на этой неделе. Федеральный суд приговорил хакера к 27 месяцам тюремного заключения, а также штрафу в размере 95 000 долларов США, который тот выплатит в качестве компенсации пострадавшей DDoS-атак компании Daybreak Games (бывшая Sony Online Entertainment). Пока Томпсон еще находится на свободе, так как ранее был отпущен под залог. Отбывать свое наказание DerpTrolling начнет 23 августа 2019 года.
Lmar
06.07.2019 at 21:53
Трольнул так трольнул