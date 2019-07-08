Инженеры Google начали работу над новой функциональностью Heavy Ad Intervention, призванной бороться с рекламой, которая слишком сильно влияет на загрузку CPU или сказывается на пропускной способность сети.

Разработчики объясняют, что новая функциональность Chrome будет автоматически выгружать рекламные фреймы, излишне влияющие на производительность системы и бесконтрольно «пожирающие» ресурсы.

В настоящее время критерии для рекламных объявлений ограничили использованием 0,1% полосы пропускания, 0,1% ЦП в минуту и ​​0,1% общего времени ЦП. Так, сетевая активность пока ограничена 4 Мб, а использование CPU 60 секундами, но в будущем эти значения, вероятно, будут изменены.

Обнаружив ресурсоемкое объявление, Chrome выгрузит его iframe, а затем покажет на его месте сообщение об ошибке, объясняющее пользователю, что именно произошло.