В этом месяце инженеры Microsoft устранили сразу 77 уязвимостей в продуктах компании, 14 из которых были оценены как критические, а еще 62 как важные. Две из этих проблем (CVE-2019-0880 и CVE-2019-1132) уже использовались хакерами. Оба бага позволяли повысить привилегии в системе.

Наиболее важной из двух исправленных 0-day уязвимостей определенно является CVE-2019-1132, допускающий повышение привилегий через компонент Win32k. Проблему обнаружили эксперты компании ESET, когда хакеры использовали ее для таргетированных атак на различные цели в Восточной Европе. Исследователи полагают, что за этими атаками стояла хорошо известная русскоязычная хак-группа Buhtrap, впервые замеченная еще в 2014 году. Интересно, что до недавнего времени Buhtrap не использовала эксплоиты для уязвимостей нулевого дня в Windows и лишь применяла решения, разработанные другими злоумышленниками, когда сами уязвимости уже были закрыты.

Сейчас ИБ-эксперты активно строят теории о том, как именно в руки Buhtrap попала информация о 0-day проблеме. Так, Костин Райю из «Лаборатории Касперского» и Тэвис Орманди из Google Project Zero сходятся во мнении, что группировка приобрела информацию о проблеме и эксплоит для нее у третьих лиц. К примеру, Райю полагает, что продавцом мог выступать известный на черном рынке эксплоит-брокер Володя.

Interesting, another win32k NULL deref perhaps? It seems like people might be selling their old exploit inventory cheap, because we're pushing up against the EOL date. 🤷‍♂️

— Tavis Ormandy (@taviso) July 9, 2019