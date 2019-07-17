Специалисты Vertical Structure и WhiteHat Security обнаружили, что неавторизованные атакующие могли иметь доступ к файлам, хранившимся на устройствах NAS Iomega (LenovoEMC).

По данным Shodan, по состоянию на осень 2018 года, в сети можно было обнаружить 5114 уязвимых устройств, хранящих более 3 000 000 файлов (в том числе около 20 000 документов, 13 000 электронных таблиц, 13 000 текстовых файлов и 405 000 изображений). Разумеется, в некоторых из этих файлов можно найти конфиденциальную информацию, включая номера платежных карт и финансовые записи.

Исследователи предупреждают, что фактическое количество уязвимых систем, может быть выше, поскольку 5114 устройств — это только те, NAS, которые были обнаружены и проиндексированы.

Выявленная экспертами проблема получила идентификатор CVE-2019-6160 и могла использоваться удаленным злоумышленником, не прошедшим аутентификацию и без какого-либо пароля, для получения доступа к файлам, хранящимся на устройствах. Для этого требовалось лишь отправить специально подготовленный запрос API.

«API не нужно никакой аутентификации, и он предоставляет возможность удаленного просмотра, доступа и извлечения файлов самым тривиальным способом. Это можно сравнить с обнаружением миллионов открытых бакетов S3», — рассказывают исследователи.

Специалисты уже сообщили о проблеме представителями Lenovo, и инженеры компании отозвали из обращения три версии уязвимых версии прошивок и выпустили обновления для затронутых устройств.

Согласно официальному бюллетеню безопасности, уязвимость представляла угрозу для следующих устройств: