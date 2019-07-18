Еще в конце июня 2019 года глава РКН Александр Жаров сообщил, что он недоволен тем, что в мае фильтрация запрещенного контента в Google упала до уровня около 67,5 – 70%, хотя еще в апреле из поисковой выдачи удалялось 80% запрещенного контента.

«Мы уже в процессе составления [протокола], административное дело находится в процессе развития, поскольку ситуация с фильтрацией запрещенного трафика компании Google не меняется. Грозит им [корпорации Google] штраф в 700 000 рублей. Думаю, до конца июля точно уже все формальные процедуры пройдут: составление протокола, приглашение представителя компании на протокол. Но вдруг Google все исполнит. Мы стремимся к тому, чтобы закон был исполнен, а не штрафовать», — говорил Жаров.

Сегодня, 18 июля 2019 года, стало известно, что Роскомнадзор все же оштрафовал компанию Google на 700 000 рублей, как и предполагалось.

«Компания не выполнила требования закона “Об информации…” по исключению из результатов поисковой выдачи ссылок на интернет-ресурсы с противоправной информацией, доступ к которым ограничен на территории России. Контрольным мероприятием зафиксировано, что Google производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи - более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске», — гласит официальное заявление регулятора.

В РКН напомнили, что, согласно российскому законодательству, операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-страницы с запрещенной информацией. Для этого они должны подключиться к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень таких страниц.

Также подчеркивается, что «представителям компании Google неоднократно разъяснялись данные требования закона».

Напомню, что в начале 2019 года Роскомнадзор уже штрафовал Google на 500 000 рублей из-за неприсоединения к Федеральной государственной информационной системе.