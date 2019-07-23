Специалисты компании ESET предупреждают, что мошенники не оставили без внимания вновь набравшее популярность приложение FaceApp, которое попало в топы каталогов для iOS и Android после обновления функции «состаривания» лиц. Теперь преступники распространяют опасные подделки.

Эксперты пишут, что в ряде случаев мошенники создают фальшивые сайты, на которых предлагается скачать премиум-версию FaceApp бесплатно. При попытке установить такое приложение появляется множество всплывающих окон. Невнимательность пользователя приводит к оформлению подписок на платные приложения или рекламу. К тому же жертвы получают и запросы на получение уведомлений, которые также являются частью мошеннической схемы.

В конечном итоге на устройство пользователя будет загружена лишь обычная, бесплатная версия FaceApp, аналогичная версии из Google Play. Однако загрузка осуществляется с файлообменного сервиса mediafire.com, что предполагает возможность загрузки вредоносного ПО.

Еще одна мошенническая схема связана с активным продвижением поддельных приложений через YouTube (там размещаются видеоролики со ссылками на скачивание фейкового клона FaceApp). По сути, эти ссылки используются для установки различных дополнительных приложений из Google Play. Обычно этот способ применяется для скачивания adware-программ, но эксперты предупреждают, что переход по такой ссылке с YouTube может привести и к загрузке вредоносного ПО.

На момент проведения исследования только один из роликов-приманок имел более 150 000 просмотров, а число переходов по ссылке превышало 90 000.